Автоэксперт дал прогноз по ценам на техосмотр в России

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал необходимость регулярного проведения техосмотра автомобилей и дал прогноз по ценам на ТО.

В беседе с URA.RU он предложил отменить обязательную диагностику автомобилей, так как она не обеспечивает безопасность на дорогах.

«Никакого повышения тарифа на техосмотры не будет, потому что толку от них ноль. Это только сбор денег и больше ничего. На безопасность дорожного движения они никак не влияют. Техосмотр вообще надо отменять. Особенно для современных автомобилей, так как они сами себя диагностируют», — заявил Субботин.

По мнению эксперта, диагностика автомобиля на пунктах техосмотра носит исключительно формальный характер, а для того, чтобы они приносили реальную пользу, их необходимо оснащать серьёзной аппаратурой, как в авторизованных сервисах.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Newinform прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.