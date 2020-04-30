Автоэксперт прокомментировал новые правила прохождения техосмотра

Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.

«Современные автомобили не требуют никакого техосмотра, он им не нужен», — заявил эксперт в беседе с Newinform.

По его словам, в машинах есть внутренние системы диагностики, в неисправном состоянии автомобиль никуда не поедет.

Как отметил Субботин, ряд параметров можно проверить только на специальном оборудовании, которое есть у авторизованных дилеров и в авторизованных сервисах.

«Тем не менее это правильно, что машины от четырёх лет должны проходить техосмотр один раз в два года», — добавил он.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на российском авторынке.