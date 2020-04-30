Автоэксперт прокомментировал новые правила прохождения техосмотра

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Автоэксперт Вячеслав Субботин прокомментировал новые правила прохождения техосмотра, согласно которым от данной процедуры полностью освобождаются легковые машины младше четырёх лет.
Автоэксперт прокомментировал новые правила прохождения техосмотра
  • РИА Новости

«Современные автомобили не требуют никакого техосмотра, он им не нужен», — заявил эксперт в беседе с Newinform.

По его словам, в машинах есть внутренние системы диагностики, в неисправном состоянии автомобиль никуда не поедет.

Как отметил Субботин, ряд параметров можно проверить только на специальном оборудовании, которое есть у авторизованных дилеров и в авторизованных сервисах.

«Тем не менее это правильно, что машины от четырёх лет должны проходить техосмотр один раз в два года», — добавил он.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию на российском авторынке.

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