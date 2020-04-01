Госдума изменила правила техосмотра автомобилей

Госдума изменила порядок прохождения обязательного техосмотра. Об этом информирует ТАСС.

Отмечается, что в России освободили от техосмотра автомобили, которым меньше четырёх лет.

В свою очередь, автомобилям от четырёх до десяти лет необходимо проходить каждые два года, старше десяти — каждый год.

В феврале сообщалось, что согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.