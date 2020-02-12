ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.

Как сообщает «Коммерсантъ», соответствующие сведения будут передаваться страховщикам.

Отмечается, что действия страховщиков после получения информации об аннулировании карты в документе не описаны.

По закону об ОСАГО компания не может расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, пояснил заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

«Единственное, что сможет сделать страховщик, — обратиться в суд для прекращения договора. Для таких случаев нужно вводить отдельную процедуру», — сказал он.

Разработанный Минтрансом документ вступит в силу 8 июня 2020 года вместе с новым законом о техосмотре (обновлённая редакция 170-ФЗ).

Ранее автоюрист Сергей Радько прокомментировал предложение МВД России фиксировать техосмотр на видео. Он не исключил, что процедура может стать дороже, поскольку именно водители оплачивают расходы по её проведению.

МВД России также предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что по действующему законодательству частным детективам необходимо получить письменное разрешение страхователя на проведение в отношении него расследования, что объективно невозможно.

В конце октября директор департамента анализа и защиты информации компании «Ингосстрах» Александр Гуляев в беседе с НСН назвал мошенничества с ОСАГО самыми распространёнными случаями страховых мошенничеств.