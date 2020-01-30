Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России

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МВД России предложило разработать правовые нормы для привлечения частных детективов к расследованию мошеннических действий на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.
Детективов могут привлечь к борьбе с мошенниками с ОСАГО в России
  • АГН «Москва»

«Банку России во взаимодействии с Российским союзом автостраховщиков разработать правовые основы привлечения на аутсорсинг юридических и физлиц для детективной деятельности по сбору доказательной базы при подаче заявлений в правоохранительные органы», — говорится в письме.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уточнили, что по действующему законодательству частным детективам необходимо получить письменное разрешение страхователя на проведение в отношении него расследования, что объективно невозможно.

В Банке России, в свою очередь, отметили, что в настоящее время собранные частными детективами доказательства не имеют процессуального статуса и не могут служить основанием для возбуждения уголовного дела без дополнительной проверки.

«Наделение частных детективов, а также страховщиков, которые первыми сталкиваются с проявлениями мошеннических действий, подобными полномочиями будет содействовать раскрытию преступлений», — заявили в пресс-службе ЦБ.

В конце октября директор департамента анализа и защиты информации компании «Ингосстрах» Александр Гуляев в беседе с НСН назвал мошенничества с ОСАГО самыми распространёнными случаями страховых мошенничеств.

В январе в Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что полисы ОСАГО в 2020 году будут оформлять на бланках новых серий — «ННН» и «РРР». При этом страховщики смогут использовать бланки старых серий — «ККК» и «МММ» — до 1 апреля 2020 года, а оформленные на бланках такого типа договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока. Как сообщили в РСА, Гознак начал отгружать с 26 декабря 2019 года бланки полисов ОСАГО серии «РРР».

Бланки новой серии «ННН», как и серии «ККК», будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования.

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