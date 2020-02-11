Эксперт оценил предложение фиксировать техосмотр на видео

Автоюрист Сергей Радько прокомментировал предложение МВД России фиксировать техосмотр на видео.

«Если говорить о том, что техосмотр у нас обязательный, то его фиксацию тоже нужно обеспечить. Видеозапись, конечно, здесь поможет, сделает его качественнее», — сказал эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

При этом он не исключил, что сам техосмотр может стать дороже, поскольку именно водители оплачивают расходы по его проведению.

Ранее в пресс-службе МВД заявили о разработке правил ведения единой автоматизированной информационной системы техосмотра (ЕАИСТО).

Автоэксперт Вячеслав Субботин беседе с Nation News прокомментировал предложение ввести ограничения на шипованную резину, которое обсуждалось в Госдуме.