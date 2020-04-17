Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

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Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев оценил ситуацию на российском авторынке.
Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке
  • РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он привёл в качестве примера Китай, где последствия коронавируса начали оказывать влияние на авторынок раньше, а теперь всё постепенно налаживается.

«Не думаю, что мы будем сильно отличаться от Китая в этом вопросе. Разве что цифры будут другими», — сказал Архиреев.

Он также отметил, что такому раскладу поспособствует и более широкий выбор подержанных машин на площадках брокеров.

«Поскольку автомобиль в сложной финансовой ситуации — это отягчающий актив, учитывая затраты на его страховку, обслуживание и топливо, многие владельцы будут избавляться от балласта, а значит, самое время поторговаться», — добавил эксперт.

Ранее независимый автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС.

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