Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС
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В беседе с Inforeactor он посоветовал меньше дотрагиваться до заправочного пистолета или же брать его в одноразовых перчатках.
«За день через заправочный пистолет проходит условно миллион человек», — пояснил Попов.
Кроме того, он рекомендует брать чек не из рук сотрудника, а с какой-либо поверхности.
Лучшим способом защититься эксперт назвал бесконтактные заправки.
Ранее заместитель главного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков в беседе с Newinform дал рекомендации по уходу за автомобилем во время нерабочего месяца.