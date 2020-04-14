Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, как обезопасить себя от коронавируса на АЗС.

В беседе с Inforeactor он посоветовал меньше дотрагиваться до заправочного пистолета или же брать его в одноразовых перчатках.

«За день через заправочный пистолет проходит условно миллион человек», — пояснил Попов.

Кроме того, он рекомендует брать чек не из рук сотрудника, а с какой-либо поверхности.

Лучшим способом защититься эксперт назвал бесконтактные заправки.

Ранее заместитель главного редактора портала auto.mail.ru Юрий Урюков в беседе с Newinform дал рекомендации по уходу за автомобилем во время нерабочего месяца.