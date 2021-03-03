Госсекретарь США провёл переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл переговоры с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Секретарь Блинкен подчеркнул необходимость возвращения демократии в Венесуэлу с помощью проведения свободных и честных выборов», — говорится в тексте.

Отмечается, что США совместно с союзниками будут оказывать многостороннее давление для достижения «мирной и демократической передачи власти».

В январе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС намерен продолжить поддерживать Гуаидо и не признаёт итоги парламентских выборов в стране.

При этом в МИД России отметили, что Москва готова к тесному сотрудничеству с новым составом Национальной ассамблеи Венесуэлы, который приступил к исполнению своих обязанностей.

По итогам прошедших 6 декабря выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы пропрезидентская Единая социалистическая партия и союзные партии получили 91% мест в парламенте.