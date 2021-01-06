ЕС продолжит поддерживать Гуаидо, несмотря на итоги выборов в Венесуэле

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Евросоюз намерен продолжить поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и не признаёт итоги парламентских выборов в стране, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
ЕС продолжит поддерживать Гуаидо, несмотря на итоги выборов в Венесуэле
  • Reuters

«Евросоюз не признаёт новый состав парламента Венесуэлы, и мы продолжим поддерживать единственного законно избранного представителя Венесуэлы Хуана Гуаидо», — цитирует его в ходе брифинга ТАСС.

В Совете Европы также заявили, что сожалеют, что Национальное собрание Венесуэлы 5 января приступило к исполнению своих полномочий «на основе этих недемократических выборов».

Там подчеркнули, что продолжат поддерживать связь со всеми сторонами, «борющимися за возвращение демократии в Венесуэлу».

По итогам прошедших 6 декабря выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы пропрезидентская Единая социалистическая партия и союзные партии получили 91% мест в парламенте.

Евросоюз заявил о непризнании результатов парламентских выборов в Венесуэле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что выборы в парламент Венесуэлы прошли в соответствии с высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности.

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