ЕС заявил о непризнании итогов парламентских выборов в Венесуэле

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Евросоюз не признаёт результаты парламентских выборов в Венесуэле, согласно которым победу одерживает коалиция «Великий патриотический полюс», которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия республики. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС заявил о непризнании итогов парламентских выборов в Венесуэле
  • Reuters

Он отметил, что выборы в Национальную ассамблею Венесуэлы не соответствовали «минимальным международным стандартам легитимности».

«Несоблюдение принципа политического плюрализма и отказ в допуске к участию в выборах лидеров оппозиции, а также их преследование не позволяют ЕС признать избирательный процесс как заслуживающий доверия, инклюзивный или транспарентный, а его результаты отражающими волю венесуэльского народа», — говорится в комментарии на сайте Совета ЕС.

По данным венесуэльского Национального избирательного совета (НИС), «Великий патриотический полюс» набрал 67,7% голосов на парламентских выборах.

«Демократический альянс», представляющий оппозиционные партии, получил 17,95% голосов.

Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров прокомментировал утверждения ряда стран о непризнании парламентских выборов в Венесуэле.

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