В Венесуэле опубликовали итоговые данные по парламентским выборам

Пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы и союзные партии по итогам парламентских выборов получат 91% мест в Национальной ассамблее, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Национального избирательного совета.

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Согласно представленной информации, кандидаты от правящей партии получили 253 из 277 мест в новом парламенте Венесуэлы. Ранее Евросоюз заявил о непризнании результатов парламентских выборов в Венесуэле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что выборы в парламент Венесуэлы прошли в соответствии с высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности.