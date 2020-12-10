В Венесуэле опубликовали итоговые данные по парламентским выборам

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Пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы и союзные партии по итогам парламентских выборов получат 91% мест в Национальной ассамблее, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Национального избирательного совета.
В Венесуэле опубликовали итоговые данные по парламентским выборам
  • © REUTERS/Manaure Quintero

Согласно представленной информации, кандидаты от правящей партии получили 253 из 277 мест в новом парламенте Венесуэлы.

Ранее Евросоюз заявил о непризнании результатов парламентских выборов в Венесуэле.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что выборы в парламент Венесуэлы прошли в соответствии с высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности.

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