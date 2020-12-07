Захарова прокомментировала ход парламентских выборов в Венесуэле

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выборы в парламент Венесуэлы прошли в соответствии с высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности.
Захарова прокомментировала ход парламентских выборов в Венесуэле
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Участвовавшие в сопровождении избирательного процесса международные наблюдатели, в том числе из Российской Федерации, положительно оценили усилия венесуэльских властей по организации голосования в соответствии с самыми высокими стандартами прозрачности, демократии и санитарно-эпидемиологической безопасности», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что в ходе голосования серьёзных нарушений не выявили.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признаёт результаты парламентских выборов в Венесуэле, согласно которым победу одерживает коалиция «Великий патриотический полюс», которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия республики. 

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