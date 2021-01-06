МИД заявил о готовности России сотрудничать с новым парламентом Венесуэлы

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Москва готова к тесному сотрудничеству с новым составом Национальной ассамблеи Венесуэлы, который приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД заявил о готовности России сотрудничать с новым парламентом Венесуэлы
  • РИА Новости

«Со своей стороны подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, её народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнёрства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. Полагаем важной активизацию контактов по межпарламентской линии, выступаем за выстраивание тесного конструктивного взаимодействия палат Федерального собрания с новым составом Нацассамблеи», — говорится в распространённом комментарии.

Захарова отметила конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил по приоритетному решению стоящих перед Венесуэлой вызовов и задач.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС намерен продолжить поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и не признаёт итоги парламентских выборов в стране.

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