МИД заявил о готовности России сотрудничать с новым парламентом Венесуэлы

Москва готова к тесному сотрудничеству с новым составом Национальной ассамблеи Венесуэлы, который приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Со своей стороны подтверждаем решимость тесно сотрудничать с дружественной Венесуэлой, её народом и законными властями. Будем и впредь укреплять отношения стратегического партнёрства, которые устойчиво развиваются по многим направлениям, представляющим взаимный интерес. Полагаем важной активизацию контактов по межпарламентской линии, выступаем за выстраивание тесного конструктивного взаимодействия палат Федерального собрания с новым составом Нацассамблеи», — говорится в распространённом комментарии.

Захарова отметила конструктивный настрой руководства Нацассамблеи на запуск широкого переговорного процесса всех политических сил по приоритетному решению стоящих перед Венесуэлой вызовов и задач.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС намерен продолжить поддерживать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо и не признаёт итоги парламентских выборов в стране.