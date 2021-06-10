США займутся обучением журналистов из Таджикистана английскому языку

Госдепартамент США выделит до $130 тыс. на обучение журналистов из Таджикистана английскому языку, в том числе с целью «борьбы с дезинформацией» в стране. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Цель проекта — улучшить и диверсифицировать медиасреду Таджикистана, доступ к достоверным источникам информации, а также способность к противодействию злонамеренной информации путём повышения уровня владения английским языком среди журналистов», — уточняется в документе.



Как следует из текста, работающие в этой центральноазиатской республике журналисты в большинстве своём не обладают достаточным знанием английского языка. Более того, из-за нехватки таких знаний представители местных СМИ не имеют доступа к «достоверным источникам информации», которые позволили бы им «распознавать в потоке новостей и в интернете дезинформацию, ложную информацию и пропаганду», реагировать на эти явления и бороться с ними.

Основной аудиторией проекта должны стать как минимум 210 сотрудников СМИ с «ограниченным знанием английского языка или его полным отсутствием», добавили в Госдепе.

Размер гранта, выделяемого одному подрядчику, может варьироваться от $20 тыс. до $130 тыс., уточнили в ведомстве.

Подать заявку на получение финансирования могут некоммерческие, коммерческие и неправительственные организации, а также организации гражданского общества и образовательные учреждения.

Ранее стало известно о планах Госдепартамента США профинансировать программу, направленную на «развитие» средств массовой информации и цифровой журналистики в Таджикистане.