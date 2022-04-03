Госдеп намерен «укрепить медийную среду» в Киргизии

Отдел по связям с общественностью посольства США в Бишкеке выделит финансирование в рамках программы по поддержке средств массовой информации в Киргизии и их роли в обществе. С документом ознакомился RT.

Согласно описанию гранта, целью программы является «укрепление медийной среды» в Киргизии «путём повышения журналистского профессионализма и устойчивости независимых информационных организаций».

«Как местные, так и международные субъекты регулярно распространяют через местные СМИ дезинформацию и (иную. — RT) информацию, вводящую в заблуждение. Независимые СМИ сталкиваются с преследованием, угрозами и беспочвенными исками о клевете со стороны тех, о ком рассказывают», — поясняется в документе.

Среди приоритетных направлений взаимодействия обозначены в том числе свобода слова и печати, укрепление региональной безопасности и стабильности и борьба с коррупцией. Объём финансирования каждой заявки составит $10—50 тыс.

США ежегодно выделяют гранты для поддержки средств массовой информации в Киргизии. Так, предыдущие действия в рамках программы включали подготовку качественной журналистики и обучение журналистов передовым методам, «включая проведение расследований по ключевым вопросам».

В рамках нынешней программы американские специалисты намерены продолжить обучать местных журналистов, а также рассказывать о достижениях организаций гражданского общества с помощью YouTube.

«Повышать осведомлённость о достижениях организаций гражданского общества в таких областях, как здравоохранение, образование, создание рабочих мест и расширение прав и возможностей женщин, обращаясь при помощи контента в YouTube по меньшей мере к двум миллионам киргизоязычных зрителей», — говорится в описании целей программы.

Ранее Госдепартамент США планировал выделить около $250 тыс. на программу по подготовке преподавателей журналистики в грузинских вузах.