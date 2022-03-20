США профинансируют «укрепление связей» с Казахстаном

Госдепартамент США намерен выделить средства на «укрепление культурных, образовательных и профессиональных связей» с Казахстаном. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Отделы по связям с общественностью посольства США в Нур-Султане и генконсульства в Алма-Ате рассмотрят предложения по реализации программ, направленных на укрепление культурных, образовательных и профессиональных связей между Соединёнными Штатами и Казахстаном, а также на поддержку приоритетной программной области, что позволит сосредоточить внимание на общих ценностях, передовом опыте и содействовать двустороннему сотрудничеству», — говорится в документе.

Из текста следует, что приоритетными областями в рамках инициативы будут поддержка устойчивости общества к «дезинформации», развитие «демократических институтов» и экономики Казахстана.

В частности, речь идёт о содействии лидерам мнений в вопросах борьбы с «недостоверной информацией», популяризации использования англоязычных «объективных» ресурсов, развитии доступа к «независимым СМИ» и продвижении доступных возобновляемых источников энергии.

Будущие подрядчики могут реализовать проекты на заданные темы в рамках семинаров, лекций, мастер-классов, выставок и прочих видов деятельности. Размер одного гранта варьируется от $5 тыс. до $40 тыс.

Ранее сообщалось о планах Соединённых Штатов выделить до $275 тыс. на программу по изучению английского языка в Грузии. Инициатива среди прочего предполагала распространение «американской культуры и демократических ценностей» среди молодёжи республики в возрасте от 13 до 18 лет.