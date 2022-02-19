США намерены обучить молодёжь Грузии «американским ценностям»

Соединённые Штаты планируют выделить до $275 тыс. на программу по изучению английского языка в Грузии. Инициатива среди прочего направлена на распространение «американской культуры и демократических ценностей» среди молодёжи республики в возрасте от 13 до 18 лет. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Программа English Access Microscholarship Program (или Access) закладывает основы навыков владения английским языком у учеников «из экономически неблагополучных слоёв населения Грузии».

Происходит это посредством внеклассных занятий и мероприятий, уточняется в документе.

«Учащиеся программы Access получают представление об американской культуре и о демократических ценностях, расширяют свои возможности по эффективному участию в социально-экономическом развитии своей страны, а также получают возможность конкурировать за участие в будущих программах по обмену и обучению в США», — следует из текста.

Общая цель программы — способствовать «повышению уверенности учеников в собственных силах», развитию навыков «критического мышления» и росту возможностей для учёбы или трудоустройства, отмечается в описании гранта.

Участие в двухлетней образовательной инициативе могут принять около 250—330 слушателей. Сроки проведения проекта могут быть увеличены в зависимости от наличия финансирования.

Подать заявку на получение гранта могут американские или грузинские некоммерческие и неправительственные организации.

Ранее сообщалось, что посольство США в Ереване объявило открытый конкурс предложений, направленных на «развитие демократии» в Армении.

На эти цели американская сторона планировала выделить $400 тыс.