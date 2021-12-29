Госдеп США намерен профинансировать «развитие демократии» в Армении

Посольство США в Ереване объявило открытый конкурс предложений, направленных на «развитие демократии» в стране. Общий объём финансирования программы составит $400 тыс. С текстом гранта ознакомился RT.

«Эта программа нацелена на поддержку инициатив, направленных на развитие демократии, поощрение соблюдения прав человека и содействие гражданскому воспитанию в Армении», — говорится в тексте документа.

Соответствующие заявки на участие в конкурсе могут подать армянские НКО, в том числе аналитические центры, организации гражданского общества, негосударственные организации и СМИ.

Как указывается в описании гранта, особое внимание будет уделено инициативам по поддержке независимых СМИ, «вовлечению молодёжи в развитие гражданского участия, политических обсуждений и социальной ответственности в Армении», а также по «укреплению свободы в интернете».

При этом в посольстве США подчёркивают, что образовательные заявки будут рассматриваться только в том случае, если «такое образование позволит достичь конкретных измеримых результатов».

Ранее Госдепартамент США выделял средства на программы по «укреплению культурных связей» с Грузией.