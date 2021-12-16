США выделят средства на «укрепление культурных связей» с Грузией

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен профинансировать работу по «укреплению культурных связей» Вашингтона и Тбилиси. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят средства на «укрепление культурных связей» с Грузией
  • Reuters

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Тбилиси принимает предложения по программам, направленным на укрепление культурных связей между Соединёнными Штатами и Грузией посредством мероприятий по культурному взаимодействию и обмену, которые подчёркивают общие ценности и способствуют двустороннему сотрудничеству», — уточняется в документе. 

Для достижения поставленных целей будущие получатели грантов могут организовывать семинары, лекции или представления на заданную тему. Допускается также проведение выставок, фестивалей и мастер-классов. 

Отмечается, что в ходе своей работы подрядчики должны обратить особое внимание на вопросы, связанные в том числе с «укреплением демократии», борьбой со «злонамеренным влиянием» со стороны России и поддержкой евро-атлантической интеграции Грузии.

«Посольство США стремится привлечь географически и демографически разнообразную аудиторию внутри страны, а также уделяет приоритетное внимание программам, в значительной степени ориентированным не на столичный регион», — говорится в тексте. 

Размер одного гранта не должен превышать $24 тыс., а общий бюджет инициативы — $200 тыс., уточняется в тендерной документации.

Ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию планирует запустить новую программу по повышению эффективности органов местного самоуправления в Грузии. 

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