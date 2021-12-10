США могут построить объекты в Грузии и Армении в поддержку своей «оборонной деятельности»

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Ксения Калинкина
Соединённые Штаты не исключают возможности выделить средства на строительство новых объектов в Грузии и Армении для поддержки своей «оборонной деятельности». Об этом говорится в предварительной документации, опубликованной американским Инженерным корпусом Сухопутных войск. RT ознакомился с её содержанием.
США могут построить объекты в Грузии и Армении в поддержку своей «оборонной деятельности»
  • Pixabay

Как следует из приведённых в тексте данных, американская сторона намеревается заключить два отдельных контракта с компаниями, которые были бы готовы принять участие в проектировании и строительстве новых, а также в восстановлении и обслуживании старых объектов на территории Грузии и Армении «в поддержку оборонной деятельности Соединённых Штатов». 

Уточняется, что каждый из предполагаемых контрактов «будет, прежде всего, касаться строительства, проектирования, реконструкции зданий, ремонта дорог, тротуаров» и прочего. 

По предварительным данным, общая стоимость работ в рамках соответствующих соглашений может составить $45 млн. 

Зимой прошлого года стало известно о планах Соединённых Штатов выделить до $100 млн на обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы Повидз в Польше. 

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