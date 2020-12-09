США намерены выделить до $100 млн на постройку объектов на авиабазе в Польше

Министерство обороны Соединённых Штатов планирует выделить до $100 млн на обустройство «зоны хранения боеприпасов» на территории авиабазы Повидз в Польше. Об этом говорится в документе, опубликованном Инженерным корпусом Сухопутных войск США в Европе, с текстом которого ознакомился RT.

«Проект строительства зоны хранения боеприпасов на авиабазе Повидз включает сооружение 54 складов боеприпасов с грунтовой защитной толщей, а также возведение подсобных помещений, эксплуатационных площадок, ограждений, прокладывание рельсовых путей, асфальтирование, проведение инженерных коммуникаций и монтаж вспомогательного оборудования», — уточняется в предварительной документации.

Принять участие в инициативе смогут лишь «соответствующие критериям компании», зарегистрированные в странах НАТО.

Подать заявку на получение финансирования можно будет с 18 декабря — в планируемый день объявления конкурсной процедуры, следует из текста.

В прошлом году генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны военного блока вложат $260 млн в строительство военных объектов для Вооружённых сил США в Польше.