США подготовят программу по работе с органами местной власти в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу по повышению эффективности органов местного самоуправления в Грузии. Ведомство опубликовало уведомление для заинтересованных в проекте организаций. С его содержанием ознакомился RT.

Как пояснили в USAID, основная цель «Программы местного самоуправления» заключается в повышении эффективности и подотчётности органов местного самоуправления в Грузии. Кроме того, планируется усовершенствовать способность госорганов взаимодействовать с гражданами.

При этом в ведомстве отметили, что данный проект будет способствовать децентрализации власти в стране.

«Программа была разработана специально для поддержки структур центрального уровня в деле контроля над внедрением стратегии децентрализации, а также для повышения подотчётности среди органов местного самоуправления», — сообщается в уведомлении.

В результате проекта американское агентство среди прочего рассчитывает укрепить законодательную базу в Грузии, институциональный потенциал и партнёрство в вопросе децентрализации.

По мнению профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, USAID — инструмент распространения влияния Запада, и США в частности. Причём агентство осуществляет свою деятельность в тех странах, где ему это позволяют, рассказал он RT, комментируя новую программу.

«Американцы считают, что они дают рецепты по совершенствованию управления. Если грузины соглашаются, то почему же нет? На Украине уже несколько лет идёт реформа местного самоуправления и вообще государственной организации. Это реализация плана глобализации, американизации», — заметил Почта.

В конце сентября стало известно о намерении американского Агентства по международному развитию выделить Грузии около $23 млн на «решение проблем», в том числе касающихся работы органов госуправления.