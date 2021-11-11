USAID выделит $20 млн на программу по интеграции этнических меньшинств в политическую жизнь Грузии

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Ксения Калинкина
Агентство США по международному развитию (USAID) готово выделить до $20 млн на интеграцию этнических и религиозных меньшинств в широкую социальную, политическую и экономическую жизнь Грузии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
USAID выделит $20 млн на программу по интеграции этнических меньшинств в политическую жизнь Грузии
  • globallookpress.com

Как следует из документа, рассматриваемая инициатива предполагает формирование в Грузии среды, «необходимой для социальной сплоченности, и принятия разнообразия, имеющего важное значение для функционирования демократии».

Одна из целей программы заключается в том, чтобы расширить участие этнических и религиозных меньшинств в государственной политике и оказании госуслуг в закавказской республике.

Перечисляя некоторые проблемы, существующие в Грузии на этом направлении, представители USAID упомянули и Россию. Так, Москва, по их словам, якобы «концентрируется на изучении, анализе и использовании поводов для недовольства общества на местном уровне, чтобы обернуть себе на пользу исторически сложившиеся расколы среди этнических и религиозных групп».

Другая цель инициативы предполагает укрепление социально-экономических связей между сообществами большинства и меньшинства, в том числе из-за того, что в силу ряда внутренних причин местные жители обращают внимание на «привлекательные образовательные и экономические возможности, всё чаще исходящие из России».

Реализовав программу, USAID окажет Грузии содействие в вопросе противостояния «злонамеренному влиянию, имеющему своей целью подрыв демократического и экономического развития страны, а также её территориальной целостности», уточняется в тексте.

Российские власти на протяжении многих лет последовательно подчёркивают, что Москва не вмешивается в дела других стран. В частности, с подобным заявлением ранее выступил российский лидер Владимир Путин.

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