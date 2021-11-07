США профинансируют совершенствование системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности намерено выделить до $600 тыс. на совершенствование системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США профинансируют совершенствование системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине
  • AP

Суть программы, как следует из текста, заключается в подготовке местных студентов-юристов к их будущей работе. По мнению американской стороны, в перспективе эта инициатива должна положительно отразиться на развитии потенциала системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине в вопросе борьбы с коррупцией.

«В ходе практики по праву для студентов преподаватели и практикующие юристы будут просвещать, наставлять и обучать студентов уголовной процедуре и практике, при этом актуализируя вопросы этики и профессионализма. Студенты смогут встретиться с судьями, прокурорами и юристами, разбирающими дела о коррупции и другие сложные дела», — говорится в описании гранта.

Среди прочего новая инициатива предполагает укрепление потенциала преподавательского состава юридических факультетов в области практикоориентированного преподавания, а также разработку программ стажировки для студентов вузов БиГ.

Программа, как предполагается, должна быть реализована в течение двух лет, размер гранта не может превышать $600 тыс.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста, который будет предоставлять консультационные услуги по вопросам демократии и управления в представительстве ведомства в Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить