США профинансируют совершенствование системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине

Бюро Госдепартамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности намерено выделить до $600 тыс. на совершенствование системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине (БиГ). Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

Суть программы, как следует из текста, заключается в подготовке местных студентов-юристов к их будущей работе. По мнению американской стороны, в перспективе эта инициатива должна положительно отразиться на развитии потенциала системы уголовного правосудия в Боснии и Герцеговине в вопросе борьбы с коррупцией.

«В ходе практики по праву для студентов преподаватели и практикующие юристы будут просвещать, наставлять и обучать студентов уголовной процедуре и практике, при этом актуализируя вопросы этики и профессионализма. Студенты смогут встретиться с судьями, прокурорами и юристами, разбирающими дела о коррупции и другие сложные дела», — говорится в описании гранта.

Среди прочего новая инициатива предполагает укрепление потенциала преподавательского состава юридических факультетов в области практикоориентированного преподавания, а также разработку программ стажировки для студентов вузов БиГ.

Программа, как предполагается, должна быть реализована в течение двух лет, размер гранта не может превышать $600 тыс.

Ранее сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста, который будет предоставлять консультационные услуги по вопросам демократии и управления в представительстве ведомства в Молдавии.