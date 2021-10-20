США наймут специалиста в сфере киберпространства для работы в Грузии

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует нанять специалиста в сфере цифровых технологий и киберпространства в своё представительство в Грузии. Ему среди прочего предстоит продвигать американские приоритеты в области кибербезопасности. С заявкой ведомства ознакомился RT.
США наймут специалиста в сфере киберпространства для работы в Грузии
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«Старший советник в области цифровых технологий и киберпространства будет руководить усилиями USAID в Грузии по реализации цифровой стратегии и продвижению приоритетов миссии в сфере кибербезопасности», — говорится в документе.

Специалист должен предоставлять экспертные консультации, а также налаживать партнёрские связи с соответствующими государственными учреждениями Грузии, частным сектором и гражданским обществом.

Как отмечается в заявке, советнику будет поручено курировать 15 контрактов на программные мероприятия по направлениям цифрового развития и кибербезопасности. Их бюджет составит примерно $15 млн.

Подчёркивается, что на должность могут претендовать граждане США, удовлетворяющие требованиям по получению допуска к информации правительства уровня «совершенно секретно».

Ранее стало известно о планах Вашингтона предоставить Грузии около $23 млн на совершенствование работы госорганов. Поддержку могут получить парламент республики, Служба государственного аудита и ряд министерств.

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