США выделят $19 млн на поддержку малого бизнеса в Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить программу, которая поможет грузинскому бизнесу получить доступ к государственному и частному финансированию. Об этом говорится в заявке ведомства, с документом ознакомился RT.

«Программа финансовых инноваций USAID нацелена на поддержку углубления финансового рынка (Грузии. — RT) вне банковского сектора и установление связей между грузинским бизнесом и диверсифицированным инвестиционным капиталом», — сообщается в заявке.

На реализацию программы планируется выделить $19 млн.

Потенциальным исполнителям проекта предстоит расширить доступ для малого бизнеса к разным видам капитала, помимо банковских кредитов, а также привлечь грузинских и международных бизнес-консультантов, которые помогут компаниям получить государственное или частное финансирование.

Кроме того, в рамках программы будут разработаны инициативы, которые среди прочего укрепят нормативно-правовую базу и институты финансового посредничества. Для этого подрядчикам необходимо взаимодействовать с частным сектором и ключевыми правительственными учреждениями Грузии.

В американском агентстве рассчитывают, что в результате проекта в стране будет сформирован динамичный финансовый рынок, отвечающий потребностям частного сектора.

Ранее стало известно о планах USAID выделить до $10 млн на проект по обучению молодёжи в Грузии.