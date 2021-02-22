США могут выделить около $25 млн на укрепление верховенства права в Грузии

Соединённые Штаты изучают возможность выделения $24,9 млн на реализацию программы, направленной на укрепление верховенства права в Грузии. Об этом говорится в черновом варианте описания соответствующей программы Агентства США по международному развитию (USAID).

Как следует из текста, одна из проблем Грузии заключается в том, что судебная система страны функционирует неэффективно.

В частности, это выражается в не соответствующей установленным стандартам работе основных институтов этой системы и вызывающем вопросы уровне её независимости.

«Судебные органы страны с трудом справляются с ролью независимого и справедливого арбитра, способного обеспечить режим сдержек и противовесов в отношении других ветвей власти, а также служить гарантом защиты основных прав ради поддержки принципа верховенства права», — уточняется в документе.

В USAID полагают, что планируемая программа могла бы изменить ситуацию.

Так, в качестве основной цели американской инициативы заявлено укрепление в Грузии верховенства права «благодаря независимой, подотчётной, эффективно функционирующей и социально ориентированной системе правосудия, способной своевременно и с соблюдением принципов беспристрастности и прозрачности обеспечить справедливость для всех».

Предполагается, что потенциальные подрядчики, помимо прочего, будут вовлечены в работу по расширению равного доступа населения страны к правосудию и усилению гражданского и институционального надзора за самой системой правосудия.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить до $350 тыс. на поддержку независимых медиаорганизаций, которые могли бы посодействовать развитию малых и региональных СМИ на Украине.