США займутся кредитованием студентов из Грузии на «выгодных условиях»

США планируют предоставлять кредиты грузинским студентам на получение высококачественного образования на более «выгодных» условиях, чем в Грузии. Об этом говорится в описании нового образовательного гранта американской корпорации «Вызовы тысячелетия», учреждённой конгрессом США. С текстом документа ознакомился RT.

Программа студенческих кредитований будет состоять из двух фаз. Первый транш составит $1 млн.

Стоит отметить, что для обеспечения равного доступа к высококачественному образованию планируется запустить механизм предоставления студенческих кредитов «на более выгодных условиях, чем те, которые существуют в Грузии на данный момент».

«Данный механизм облегчит в Грузии доступ к образовательным программам в области точных наук, получившим международную аккредитацию (STEM), всем грузинским студентам, отвечающим необходимым требованиям, вне зависимости от уровня доходов их семей, как в период, так и по окончании действия соглашения», — подчёркивается в описании гранта.

Как указывается, ранее США уже инвестировали $140 млн в «улучшение условий обучения в образовательной сфере, развитие профильных навыков и подготовку трудовых ресурсов, а также повышение качества высшего образования».

«Партнёрство корпорации MCC с Грузией является хорошим примером того, как правительство США способствует экономическому росту, помогает людям выбраться из нищеты и инвестирует в будущие поколения», — говорится в документе.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с RT отметил, что на смену образовательным грантам США, действительно направленным на поддержку и улучшение систем образования, пришли гранты, целью которых является воспитание будущих политических элит в долгосрочной перспективе.

«Соединённые Штаты Америки создают программы целенаправленного выращивания политических элит. Имея в виду, что это будут конкурентоспособные студенты, которые впоследствии по окончании могут сделать политические карьеры. Соединённые Штаты Америки готовят будущее руководство стран, которое будет ориентироваться на ту политику, которую проводят Соединённые Штаты Америки», — считает Васильев.

Госдеп неоднократно предоставлял образовательные гранты на реализацию различных идей.

Так, в июне 2019 года посольство США в Бухаресте и Бюро по вопросам работы с общественностью Госдепа объявило грант на проведение поэтического конкурса среди румынских школьников о значении коммунизма.

В мае сообщалось, что Агентство США по международному развитию (USAID) собирается выделить около $8 млн на повышение успеваемости учащихся Боснии и Герцеговины в точных науках, а также на развитие критического мышления.