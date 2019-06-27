Госдеп планирует провести в Румынии поэтический конкурс о коммунизме

Госдепартамент планирует привлечь румынские НКО для организации поэтического конкурса на тему «Жизнь при коммунизме» среди старшеклассников.

Посольство США в Бухаресте и Бюро по вопросам работы с общественностью Госдепа ищут румынские организации и учреждения, «чья деятельность связана с литературным творчеством и вовлечением граждан в общественную жизнь».

«Приглашают... к участию в открытом конкурсе на получение гранта на сумму до $25 тыс. для организации общенационального конкурса стихосложения на английском языке среди школьников на тему «Жизнь при коммунизме», — говорится в заявке Госдепа, с которой ознакомился RT.

В заявке отмечается, что одной из целей организации конкурса является намерение «помочь» школьникам осознать, что поэзия может служить «инструментом сопротивления недемократическим режимам и освобождения от них».

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что подобные проекты Госдепа призваны бороться с восприятием Румынией своей собственной истории.

«Румынию сейчас нисколько не заботит возвращение коммунизма. И когда Запад в очередной раз предлагает бороться с коммунизмом, он борется не с коммунизмом как таковым, потому что коммунизма в Румынии нет, он борется с восприятием Румынией своей собственной истории», — отметил эксперт.

В начале июня стало известно, что Госдеп намерен заняться повышением «медийной грамотности» школьников в Румынии. На это планируется выделить до $35 тыс. в виде гранта.

Кроме того, Вашингтон также заявил о планах выделить $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся в Боснии и Герцеговине.