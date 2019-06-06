Госдеп намерен повысить «медийную грамотность» румынских школьников

Посольство США в Бухаресте и Бюро по связям с общественностью Госдепартамента намерены заняться повышением «медийной грамотности» школьников в Румынии. На это планируется выделить до $35 тыс. в виде гранта.

Вашингтон ищет подрядчиков среди некоммерческих неправительственных организаций в области медиаобразования.

«Открытый конкурс... на получение до $35 тыс. в виде гранта на разработку и проведение мастер-классов по повышению медийной грамотности для по меньшей мере 500 учащихся средних школ в сельских районах, а также на оценку эффективности этих мастер-классов», — говорится в тексте гранта, с которым ознакомился RT.

Кроме того, предусмотрено создание виртуальной ресурсной базы для молодёжи. Реализация проекта запланирована на период с 1 октября 2019 года по 1 сентября 2020 года.

Согласно данным ещё одного гранта, посольство США в Бухаресте намерено организовать для румынских школьников дискуссионные клубы.

«Цель настоящей программы — рассказать молодёжи из сельских районов и другим недопредставленным группам молодого населения о демократических ценностях и принципах, правах и обязанностях граждан, важности тщательного изучения и обсуждения вопросов, имеющих общественный интерес, для формирования обоснованного мнения и принятия взвешенных решений», — говорится в тексте гранта.

Дискуссии должны носить образовательный характер и сосредотачиваться на темах верховенства закона, прав человека, обязанностей граждан во всех сферах, участия в демократических и ответственности молодёжи.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин отметил, что такие проекты являются обычной практикой в рамках так называемой «мягкой силы» США.

«Я думаю, что... Соединённые Штаты планируют сделать Румынию одним из опорных антироссийских государств. Работа с детьми — это всегда почётно и благородно и обычно не вызывает каких-то подозрений. Но работа будет вестись не только с детьми, но и с их родителями. И кроме того, это работа на будущее, речь идёт о перспективе в 5-10 лет», — сказал Мухин в беседе с RT.

Ранее стало известно, что USAID выделит $8 млн на развитие «критического мышления» учащихся в Боснии и Герцеговине.

В апреле выяснилось, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента займётся повышением «медийной грамотности» в Прибалтийских странах. На эти цели из американского бюджета выделено $1,5 млн. Также Госдеп планирует развивать СМИ в Сербии.

RT ранее также узнал, что в Ереване Пражским гражданским центром был организован семинар CampCamp для молодёжи, в рамках которого прошли несколько тренингов по продвижению протестных настроений в массы.

Данный центр получает финансирование от США в рамках закона от 2 августа 2017 года H.R. 3364 «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). В 254-й статье этого документа прописано финансирование «противодействия российскому влиянию» в размере $250 тыс. на 2018 и 2019 годы.