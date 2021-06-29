Американское воспитание: США планируют запустить образовательную программу для молодёжи в Грузии

Агентство США по международному развитию может выделить до $10 млн в рамках нового проекта по обучению молодых людей в Грузии. Как сообщается в документе, с которым ознакомился RT, планируется расширить участие молодёжи в общественной деятельности и научить её реализовывать свои «демократические права». Проект нацелен в том числе на детей школьного возраста. По мнению аналитиков, эта программа призвана воспитать в молодом поколении грузин приверженность американским ценностям и идеологии.

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить образовательную программу в Грузии, чтобы подготовить молодёжь к участию в гражданской деятельности и реализации «демократических прав и обязанностей». Как следует из документа ведомства, с которым ознакомился RT, на проект может быть выделено до $10 млн.

«Цель данной гражданской образовательной программы USAID заключается в использовании программ гражданского воспитания для подготовки следующего поколения грузин к тому, чтобы оно было вовлечённым в гражданскую деятельность, знало и осуществляло свои демократические права и обязанности, осваивало технологии и выстраивало сотрудничество, в том числе с частным сектором, чтобы требовать от правительства подотчётности и способствовать повышению её уровня», — говорится в описании.

Как считают в американском агентстве, население Грузии неактивно участвует в общественной жизни страны, в связи с этим необходимо заняться гражданским воспитанием. По мнению специалистов, это позволит молодому поколению понять, для чего нужно взаимодействовать с властью и её представителями и как делать это эффективно.

«До тех пор пока граждане не будут готовы требовать большего от представляющих их организаций и институтов, в системе мало что изменится», — добавляют авторы документа.

Новая программа будет направлена в том числе на школьников и педагогов. Существует «острая необходимость» использовать потенциал молодёжи, чтобы повлиять на «демократическое развитие» страны, подчёркивается в документе. Однако в настоящий момент молодые люди недостаточно вовлечены в избирательные и политические процессы Грузии, а также не проявляют заинтересованности в активной гражданской деятельности, в частности в организациях гражданского общества.

По словам представителей USAID, важно, чтобы дети школьного возраста почувствовали уверенность в своей способности «положительно влиять на общество и требовать демократической подотчётности».

Американское агентство также предлагает вести в школах и университетах уроки по медиаграмотности, чтобы помочь населению Грузии лучше разбираться в сообщениях СМИ. По мнению ведомства, именно молодёжь является первоочередной мишенью дезинформационных кампаний.

Без должной гражданской осведомлённости и медиаграмотности «операции по дезинформации» ставят под угрозу прозападную ориентацию Грузии, устойчивость грузинских демократических институтов и общенациональное единство, утверждают в USAID.

Примечательно, что в данном контексте авторы документа упоминают и о России. Они убеждены, что Москва якобы распространяет на постсоветском пространстве пропаганду и дезинформацию, чтобы настроить общественное мнение против Запада и подорвать трансатлантическое единство. Грузия, в частности, является «объектом информационных операций» России именно из-за своей прозападной ориентации, говорится в документе.

Помимо традиционных СМИ, грузины подвержены «кремлёвской пропаганде» в соцсетях, особенно в Facebook, уверяют специалисты. Однако фактических доказательств они не приводят.

Флаги Грузии и США

AFP

© VANO SHALAMOV

Как заметил в беседе с RT американист, профессор факультета права ВШЭ Александр Домрин, новый американский проект призван ориентировать грузинскую молодёжь на идеологию и ценности Соединённых Штатов.

«Программа вполне вписывается в стратегию США по распространению собственной идеологии под прикрытием образовательных программ на территории бывшего Советского Союза. Они это делали и в России, пока USAID не признали нежелательной организацией», — прокомментировал он.

Получив доступ к образовательному процессу, американское агентство сможет продолжать пропагандировать идею о том, что Вашингтон является главным заступником Грузии, а также распространять в обществе своё видение политических процессов в мире, полагает, в свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Американцы пропагандируют в Грузии упрощённое и выгодное им понимание истории, нынешней политической ситуации и идею того, что США являются главным грузинским партнёром в мире. Результаты подобных программ уже есть: Штаты монопольно владеют умами подрастающего поколения и тех, кто им рассказывает о делах в стране и за рубежом», — сказал аналитик.

Систематический подход

Как следует из документа USAID, ведомство с 2010 года занимается образовательными проектами на территории Грузии. Они предполагали подготовку учителей, распространение этики демократии и знаний о демократических институтах.

Новая программа будет сосредоточена на развитии «демократической культуры» и использовании цифровых ресурсов, уточнили в агентстве.

«Программа будет отличаться от предыдущей работы USAID в области гражданского воспитания своим фокусом на выявленной потребности в развитии более демократической культуры в школах, внедрении инновационных подходов к внеклассному и практическому (основанному на проектах) обучению, в установлении новых форм сотрудничества, в том числе с частным сектором, а также в подготовке учителей и учеников к максимальному использованию цифровых ресурсов», — говорится в документе.

Ученики в грузинской школе

AFP

© VANO SHALAMOV

Стоит отметить, что Вашингтон «повышает» уровень образования жителей Грузии не только через программы USAID, но и путём многочисленных грантов Госдепартамента.

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К примеру, в июне стало известно об инициативе по развитию «критического мышления» у грузинской молодёжи. В частности, планировалось с помощью анимационных сериалов научить зрителей анализировать новости.

Ещё один грант, опубликованный в январе, был направлен на развитие цифровой дипломатии и медийной грамотности. Таким образом в США рассчитывали улучшить информированность грузинского гражданского общества.

А в 2019 году американские власти приняли решение предоставлять кредиты грузинским студентам на получение высококачественного образования на более «выгодных» условиях, чем в Грузии.

Напомним, в начале июня исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер заявил, что Грузия является ключевым партнёром Вашингтона на Южном Кавказе.

Соединённые Штаты систематически выделяют денежные средства на различные цели в Грузии, чтобы сохранить своё влияние в стране, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ, политолог Юрий Рогулёв.

«США заинтересованы в Грузии из-за её стратегического положения в Закавказье. Республика уже находится на финансовом обеспечении Запада. Страной, по сути, управляют извне и распространяют самое разное влияние. Американские правительственные структуры реализуют там сотни программ и грантов. Это их обычная практика, можно сказать, повседневная деятельность», — подытожил он.