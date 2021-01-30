США намерены заняться медийной грамотности и правами женщин в Грузии

Короткая ссылка
Ксения Калинкина
Госдепартамент США намерен выделить до $450 тыс. на реализацию проектов, направленных, помимо прочего, на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и установление гендерного равенства в Грузии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США намерены заняться медийной грамотности и правами женщин в Грузии
  • Reuters

«Программа малых грантов Демократической комиссии предусматривает предоставление грантов на конкретные проекты, которые поддерживают демократию, способствуют развитию демократических институтов и повышению образованности гражданского общества в Грузии», — следует из документа.

В Госдепе отметили необходимость укрепления экономического роста Грузии, что подразумевает в том числе развитие экономики регионов и туристической отрасли.

Также в ведомстве предложили будущим подрядчикам заняться повышением информированности грузинского гражданского общества — развитием цифровой дипломатии и медийной грамотности населения страны.

Кроме того, в США обозначили заинтересованность в укреплении гендерного равенства и инклюзивности в Грузии, что помимо прочего предполагает расширение прав женщин, а также интеграцию этнических и религиозных меньшинств в общество.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут в том числе некоммерческие организации, учреждённые в стране.

В мае сообщалось о намерении Госдепартамента выделить до $250 тыс. на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить