США намерены заняться медийной грамотности и правами женщин в Грузии

Госдепартамент США намерен выделить до $450 тыс. на реализацию проектов, направленных, помимо прочего, на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и установление гендерного равенства в Грузии. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.

«Программа малых грантов Демократической комиссии предусматривает предоставление грантов на конкретные проекты, которые поддерживают демократию, способствуют развитию демократических институтов и повышению образованности гражданского общества в Грузии», — следует из документа.

В Госдепе отметили необходимость укрепления экономического роста Грузии, что подразумевает в том числе развитие экономики регионов и туристической отрасли.

Также в ведомстве предложили будущим подрядчикам заняться повышением информированности грузинского гражданского общества — развитием цифровой дипломатии и медийной грамотности населения страны.

Кроме того, в США обозначили заинтересованность в укреплении гендерного равенства и инклюзивности в Грузии, что помимо прочего предполагает расширение прав женщин, а также интеграцию этнических и религиозных меньшинств в общество.

Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут в том числе некоммерческие организации, учреждённые в стране.

В мае сообщалось о намерении Госдепартамента выделить до $250 тыс. на обучение преподавателей журналистики из высших учебных заведений Грузии.