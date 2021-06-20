США займутся развитием «критического мышления» у молодёжи Грузии с помощью анимации

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Ксения Калинкина
Госдепартамент США выделит $200 тыс. на создание для грузинской молодёжи анимационных сериалов на тему медиаграмотности. Как следует из описания соответствующего гранта, в рамках этой инициативы американская сторона планирует, в частности, развить у жителей республики навыки «критического мышления». RT ознакомился с документом.
США займутся развитием «критического мышления» у молодёжи Грузии с помощью анимации
  • Reuters
  • © Irakli Gedenidze

«Отдел по связям с общественностью посольства США в Грузии призывает грузинские НКО, НПО или образовательные организации, специализирующиеся на вопросах медиаграмотности, в сотрудничестве с видеостудиями подать заявки на реализацию проекта продолжительностью до 18 месяцев с целью производства анимационных сериалов, направленных на развитие у молодёжи медиаграмотности и навыков критического мышления», — уточняется в тексте.

В Госдепе убеждены, что в обстановке, где преобладают «недостоверные новостные сюжеты», в том числе «российская дезинформация и пропаганда», чрезвычайно важно помогать молодёжи анализировать новости и определять «надёжные» ресурсы.

Отмечается, что этому может поспособствовать «развлекательная и увлекательная» анимация. Она должна быть направлена в первую очередь на школьников, студентов, а также их родителей — в той мере, в какой это возможно, отмечают в Госдепе. 

Созданные в рамках программы ролики будут распространять через цифровые, социальные платформы и с помощью традиционных медиа.

Как уточняется, контент должен содержать в себе распространённые в Грузии нарративы, в том числе на тему России и «якобы» пагубного влияния Запада на национальные традиции и обычаи республики.

Эпизоды сериала, согласно документу, могут выходить один или два раза в неделю, чтобы «сформировать привязанность аудитории» к продукту.

Общий бюджет инициативы — $200 тыс., следует из описания гранта.

Ранее сообщалось о намерении Госдепартамента США выделить $450 тыс. на реализацию проектов, направленных на развитие цифровой дипломатии, медийной грамотности и установление гендерного равенства в Грузии. 

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