США могут выделить $23 млн на совершенствование работы госорганов Грузии

Агентство США по международному развитию (USAID) рассматривает возможность выделить Грузии около $23 млн на «решение проблем», связанных в том числе с недостаточной эффективностью работы институтов госуправления. Об этом говорится в запросе ведомства на получение информации, с которым ознакомился RT.

«Цель Программы развития государственного управления представительства USAID в Грузии — повысить подотчётность и готовность правительства реагировать на потребности граждан путём повышения эффективности и независимости институтов управления, укрепления экосистемы профилактики коррупции и борьбы с ней, а также предоставления гражданам более широких возможностей привлечения властей к ответственности», — уточняется в документе.



Как полагают американские специалисты, в настоящее время в Грузии существует ряд проблем.

В частности, ссылаясь на данные исследований, представители USAID отмечают недовольство большей части грузин тем, что парламент страны не принимает значимые для них законы, а его представители нерегулярно общаются с гражданами.

Кроме того, в агентстве упоминают об отсутствии существенного прогресса в сфере борьбы с коррупцией в Грузии.

Например, в этом контексте приводится мнение жителей страны о том, что коррупционные преступления, в которых могут быть замешаны «высокопоставленные должностные лица», не расследуются должным образом.

Также упоминается и сокращение возможностей для деятельности грузинских СМИ и гражданского общества, что «может негативно отразиться на демократической траектории республики».



Таким образом, если США примут решение реализовать новую инициативу в Грузии, поддержку в том числе получат парламент страны, Служба государственного аудита и некоторые министерства.

«Также программа предусматривает взаимодействие с гражданским обществом, частным сектором, научными кругами и исследовательскими институтами», — говорится в документе.

По предварительным данным, на соответствующую работу в закавказской республике USAID может выделить около $23 млн на пять лет.

Ранее сообщалось о планах USAID запустить новый проект по восстановлению системы здравоохранения на Украине. Отмечалось, что ведомство было готово потратить на него до $45 млн.