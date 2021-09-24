США выделят до $45 млн на восстановление системы здравоохранения Украины

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новый проект по восстановлению системы здравоохранения на Украине. Ведомство готово потратить на него до $45 млн. С документом ознакомился RT.
США выделят до $45 млн на восстановление системы здравоохранения Украины
  • Reuters

«Основной целью деятельности по восстановлению и обеспечению устойчивого развития системы общественного здравоохранения является укрепление способности правительства Украины выявлять и предотвращать угрозы в сфере общественного здравоохранения, а также на них реагировать», — пояснили в USAID.

Программу предполагается реализовать в течение пяти лет и потратить на неё до $45 млн.

В последние годы в сфере здравоохранения были проведены некоторые реформы, однако пандемия COVID-19 выявила сохраняющиеся проблемы в способности украинских учреждений эффективно реагировать на угрозы здоровью граждан, отмечается в документе.

Так, пандемия также усугубила и без того значительные недочёты в работе украинских служб оказания психиатрической помощи, считают американские специалисты.

По их мнению, предпосылками к возникновению кризиса здравоохранения на Украине послужили вредные привычки, редкое обращение за медицинской помощью и отсутствие у населения доверия к системе.

По замыслу USAID, новая программа должна будет способствовать достижению целей правительства США, в частности по созданию «сильной Украины, способной успешно противостоять российской агрессии и влиянию».

В феврале Агентство США по международному развитию запросило дополнительные $8,5 млн на проект по реформированию здравоохранения на Украине, на который уже было выделено $28,8 млн.

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