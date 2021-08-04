США намерены помочь жителям Грузии противостоять «злонамеренному воздействию»
Как отмечается в запросе, программа должна улучшить экономические условия жизни граждан Грузии, «подверженных риску», а также укрепить их способность «смягчать эффект от экономических потрясений и злонамеренного воздействия».
«Цель «Программы устойчивых сообществ» USAID — формирование устойчивых целевых групп граждан, которые стремятся к инклюзивному и устойчивому социально-экономическому развитию, получают от него пользу, а также способны противостоять затяжному злонамеренному воздействию», — пишут в агентстве США.
В USAID рассчитывают, что в рамках программы удастся привлечь инвестиции со стороны правительства и бизнеса. Кроме того, в проекте задействуют различные грузинские министерства, муниципальные власти, Евросоюз и других спонсоров.
Проект будет направлен в первую очередь на расположенные вдоль административной границы Грузии и якобы «оккупированные Россией» регионы — Абхазию и Южную Осетию. Планируется задействовать как минимум 93 населённых пункта.
В документе подчёркивается, что «российская дезинформация» преподносит Грузию в качестве врага и продвигает риторику о необходимости защиты «оккупированных территорий».
Помимо этого, как утверждают в USAID, присутствие российских военных в Абхазии и Южной Осетии «угрожает правам и благополучию людей, живущих вдоль границ».
«Эти барьеры зачастую отчуждают и отделяют от мирных жителей их имущество, расположенное на оккупированной территории», — говорится в документе.
В ведомстве заключили, что действия Москвы якобы препятствуют социально-экономическому развитию по обе стороны границы, усиливая «зависимость» от России и отрезая население от Грузии и международного сообщества.
Ранее в Вашингтоне объявили о намерении предоставить $19 млн на поддержку грузинскому малому бизнесу.