США намерены помочь жителям Грузии противостоять «злонамеренному воздействию»

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Юлия Гуреева
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить новую программу, которая поможет жителям Грузии «противостоять затяжному злонамеренному воздействию». Об этом говорится в предварительном информационном запросе ведомства, с которым ознакомился RT.
США намерены помочь жителям Грузии противостоять «злонамеренному воздействию»
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Как отмечается в запросе, программа должна улучшить экономические условия жизни граждан Грузии, «подверженных риску», а также укрепить их способность «смягчать эффект от экономических потрясений и злонамеренного воздействия».

«Цель «Программы устойчивых сообществ» USAID — формирование устойчивых целевых групп граждан, которые стремятся к инклюзивному и устойчивому социально-экономическому развитию, получают от него пользу, а также способны противостоять затяжному злонамеренному воздействию», — пишут в агентстве США.

В USAID рассчитывают, что в рамках программы удастся привлечь инвестиции со стороны правительства и бизнеса. Кроме того, в проекте задействуют различные грузинские министерства, муниципальные власти, Евросоюз и других спонсоров.

Проект будет направлен в первую очередь на расположенные вдоль административной границы Грузии и якобы «оккупированные Россией» регионы — Абхазию и Южную Осетию. Планируется задействовать как минимум 93 населённых пункта. 

В документе подчёркивается, что «российская дезинформация» преподносит Грузию в качестве врага и продвигает риторику о необходимости защиты «оккупированных территорий».

Помимо этого, как утверждают в USAID, присутствие российских военных в Абхазии и Южной Осетии «угрожает правам и благополучию людей, живущих вдоль границ».

«Эти барьеры зачастую отчуждают и отделяют от мирных жителей их имущество, расположенное на оккупированной территории», — говорится в документе.

В ведомстве заключили, что действия Москвы якобы препятствуют социально-экономическому развитию по обе стороны границы, усиливая «зависимость» от России и отрезая население от Грузии и международного сообщества.

Ранее в Вашингтоне объявили о намерении предоставить $19 млн на поддержку грузинскому малому бизнесу. 

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