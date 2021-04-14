ЕК выделит €7,8 млн на укрепление гражданского общества в Грузии

Еврокомиссия планирует профинансировать проект, направленный на поддержку организаций гражданского общества в Грузии. ЕК объявила конкурс на соответствующие предложения. С документом ознакомился RT.

«Глобальная цель данного тендера — дальнейшее укрепление в Грузии гражданского общества и продвижение прав человека и основных свобод», — говорится в заявке.

На реализацию проекта Еврокомиссия выделит €7,8 млн. Получить финансирование смогут некоммерческие организации из Грузии и стран ЕС.

Как отмечается в документе, мероприятия в рамках программы среди прочего должны содействовать расширению возможностей этнических меньшинств, включая их участие в гражданской и политической жизни, а также в социально-экономическом развитии на центральном, региональном и местном уровнях.

Ещё одна задача проекта — способствовать разработке и осуществлению стратегий в области национальной безопасности.

Исполнителям предстоит обеспечивать лиц, ответственных за формирование политики, «экспертными знаниями», в том числе о потребностях и интересах населения относительно безопасности. А также содействовать «более ответственному освещению» вопросов безопасности в СМИ.

Помимо этого, предполагается, что проект укрепит роль гражданского общества как наблюдателя, обеспечивающего подотчётность властей.

В марте стали известно о намерении Еврокомиссии предоставить почти €5 млн на поддержку организаций гражданского общества в Молдавии. Инициатива предполагала, в частности, взаимодействие с молодёжью с целью «развития демократии».