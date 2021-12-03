США планируют выделить $10 млн на укрепление СМИ в Грузии

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Оксана Соломатина
Агентство США по международному развитию (USAID) намерено направить $10 млн на поддержку СМИ в Грузии. Об этом говорится в информационном запросе американского ведомства. С документом ознакомился RT.
США планируют выделить $10 млн на укрепление СМИ в Грузии
  • © US Embassy Tbilisi
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«Эта деятельность будет способствовать прогрессу по ключевым приоритетам USAID/Грузия, включая содействие достижению целей и задач в том, что касается демократии, защиты прав человека и «хорошего управления»; продвижение прозрачной, более отзывчивой к гражданам системы управления и демократических норм и институтов; и вовлечение грузинских гражданских движений для обеспечения подотчётности правительства Грузии в выполнении обязательств», — поясняют авторы документа.

По заявлению специалистов USAID, медиапространство Грузии за последние два десятилетия столкнулось с рядом проблем.

Среди прочего, это ограничение свободы слова и деятельности журналистов, поляризация СМИ, недостаток общественной поддержки и доверия.

По мнению американских специалистов, совершенствование системы СМИ в Грузии позволит последним «более эффективно выполнять свои ключевые функции, направленные на поддержку демократии, прав человека и концепции «хорошего управления».

Отмечается, что новая программа будет отличаться от предыдущих версий, поскольку её реализация будет связана с общественной деятельностью за счёт стимулирования «Сообществ действия».

«USAID будет поддерживать растущий уровень сближения СМИ и гражданского общества, работая со СМИ, которые предоставляют информацию, отражающую вопросы, беспокоящие граждан, и являются катализатором активного участия грузинских граждан в общественной жизни, чтобы помочь им в формировании институтов или в том, чтобы привлечь к ответственности институты, которые не оправдывают их надежд», — отмечается в тексте документа.

Ранее USAID планировало направить Грузии $23 млн на «решение проблем», связанных в том числе с недостаточной эффективностью работы институтов госуправления.

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