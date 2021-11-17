Нездоровый подход: США планируют «помочь» Украине провести медицинскую реформу

Американское агентство по международному развитию (USAID) планирует содействовать Киеву в реализации реформы здравоохранения. Как отмечается в документе ведомства, с которым ознакомился RT, новый проект должен помочь снизить уровень коррупции в медицинской сфере и расширить доступ граждан к качественным услугам. В агентстве считают, что действия украинских властей по реформированию системы с 2016 года до сих пор не привели к желаемым результатам. Однако, по мнению политологов, вмешательство США лишь усугубит состояние украинской медицины, сильно пострадавшей из-за уже проведённых преобразований.

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено помочь Украине провести медицинскую реформу.

«Цель деятельности в рамках (программы. — RT) «Содействия реформированию системы здравоохранения» — улучшение подотчётности и прозрачности системы здравоохранения на Украине», — говорится в предварительном описании проекта, с которым ознакомился RT.

В USAID рассчитывают, что мероприятия в итоге должны обеспечить более равноправный доступ к качественным медицинским услугам, привести к оптимизации ресурсов и сокращению личных расходов пациентов.

При этом ключевая задача программы заключается в снижении уровня коррупции во всей системе здравоохранения, подчёркивают в агентстве.

Как отмечают американские специалисты, коррупция в государственных органах, в том числе в сфере медицинских услуг, продолжает оставаться главной проблемой для подавляющего большинства граждан и влияет на их повседневную жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, проводимых в стране с 2015 года.

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Из-за коррупции ситуация в сфере здоровья ухудшается, а финансовое бремя для жителей Украины возрастает: граждане оплачивают бо́льшую часть расходов на медпомощь, но получают при этом меньше, чем их европейские соседи, уточнили в агентстве.

Помимо этого, в документе говорится о неэффективной структуре предоставления медицинских услуг. На Украине много больниц и койко-мест, однако уровень оказания первичной медицинско-санитарной помощи недостаточно развит. Кроме того, отмечается, что широко распространены неформальные платежи.

В USAID напомнили, что Киев работает над внедрением медицинской реформы с 2016 года при поддержке партнёров, включая Агентство США по международному развитию.

Так, в 2017 году украинский парламент одобрил закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». На его основе была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). В стране также была запущена электронная система для всех транзакций, связанных с услугами НСЗУ, и введена программа медицинских гарантий (ПМГ).

Однако преобразования столкнулись с трудностями из-за пандемии COVID-19 и отсутствия единого руководства, контролирующего процесс реформ на всех уровнях правительства Украины, считают американские специалисты.

Большое количество устаревших учреждений малой вместимости и чрезмерное количество больничных коек, политическое сопротивление оптимизации и перепрофилированию государственных учреждений, а также неопределённая политика относительно доплаты за услуги, не покрываемые ПМГ, — всё это создаёт препятствия для реформ, уточнили они.

Больница на Украине

© REUTERS/Anastasia Vlasova

В ведомстве также обратили внимание на низкую мотивацию медперсонала, невысокие зарплаты, кумовство, плохие условия труда и высокую административную нагрузку.

Изменения в системе здравоохранения пока не привели к ожидаемой более масштабной реструктуризации, и Украина до сих пор не продемонстрировала значительное сокращение расходов пациентов на медицинские услуги, отмечается в документе.

«Деятельность в рамках «Содействия реформированию системы здравоохранения» направлена на поддержку украинского правительства в вопросе закрепления и углубления реформ с целью решения этих сохраняющихся проблем», — добавили в USAID.

Как следует из документа, новый проект предполагает прямое сотрудничество с органами власти Украины, в том числе с Минздравом, Верховной радой, Минфином и муниципальными администрациями.

«Бедствие для населения»

Между тем опрошенные RT эксперты выразили сомнение по поводу результативности американской поддержки.

«Эту помощь в очередной раз разворуют и растащат по карманам украинских чиновников, а декларируемые цели в итоге так и не будут достигнуты, — считает политолог Иван Мезюхо. — Сомневаюсь, что в USAID не понимают, что их поддержка не приведёт к позитивным изменениям на Украине. Они знают это, но всё равно выделяют средства, чтобы удерживать Украину в орбите своего внимания».

По мнению Мезюхо, Украина зарекомендовала себя как коррупционное государство. Вполне закономерно, что в таких условиях возникают проблемы в системе здравоохранения. Чтобы разрешить их, необходимо прозрачное и открытое финансирование государственных медучреждений, а также честная работа правоохранительных органов, чего на сегодняшний день не наблюдается, отметил эксперт.

Экономист и политолог Александр Дудчак, в свою очередь, заметил, что пандемия коронавируса вовсе не является причиной торможения реформ, как об этом заявляют в американском ведомстве.

«Ситуация с COVID-19 просто ещё раз выявила все проблемы в системе. Коррупция не исчезла, она перешла на новый уровень. Теперь даже контроль над системой обеспечения лекарств передан международным организациям. Как это ещё можно назвать, когда иностранная структура решает, какие медикаменты закупать?» — добавил собеседник RT.

Как заметил Дудчак, система здравоохранения на Украине была достаточно эффективной во времена СССР и даже после развала Союза долгое время оставалась вполне приемлемой. А проводимая киевскими властями медреформа стала настоящим бедствием для населения. По мнению политолога, «поддержка» Соединённых Штатов, вероятно, приведёт к окончательному развалу старой системы.

Отметим, что это далеко не первая попытка USAID «способствовать» преобразованиям на Украине. Так, в сентябре стало известно о планах агентства потратить до $45 млн на «восстановление системы здравоохранения» в стране.

По данным на сайте ведомства, в настоящий момент на Украине активно реализуются три программы в сфере здоровья.

На первый пятилетний проект, направленный на продвижение медицинской реформы, изначально было выделено $28,8 млн. Однако в феврале агентство запросило на него дополнительные $8,5 млн.

В рамках остальных программ ведётся работа по укреплению фармацевтической системы и развитию электронного здравоохранения.

Провальная реформа

Напомним, что медицинской реформой на Украине с 2016 года занималась занимавшая пост и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун — обладательница украинского и американского гражданства.

По задумке преобразования должны были привести к отказу от административного управления финансированием медицины и закрепить принцип «деньги за пациентом». В частности, украинцы стали подписывать декларации с семейными врачами.

Супрун также предлагала заменить флюорографию, которую жители проходили ежегодно, на анкетирование. Такой «цивилизованный» способ якобы более эффективно выявляет туберкулёз, заявляла она.

Деятельность и. о. министра здравоохранения вызвала волну критики в обществе. Представитель фракции «Оппозиционный блок — Партия мира и развития» Александр Вилкул назвал реформу Супрун «геноцидной».

Ульяна Супрун

© REUTERS/Valentyn Ogirenko

В 2017 году более 3 тыс. украинских медиков провели акцию протеста в Киеве против медреформы. А через год граждане Украины организовали митинг с требованием отстранить Супрун от должности.

Позже, в феврале 2019 года, Окружной административный суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, объясняя своё решение наличием у неё двойного гражданства. По украинскому закону «О государственной службе» граждане других стран не могут занимать госдолжности.

Ещё через год власти Украины приостановили внедрение медицинской реформы. По словам президента страны Владимира Зеленского, она была признана неэффективной.

«Есть много вопросов к медицинской реформе. Коронавирус показал, что это за медицинская реформа: больницы не готовы, количество инфекционных коек не готово, заработная плата очень низкая, медицинской инфраструктуры нет», — высказался он в интервью украинским СМИ.

Бывший глава Минздрава Максим Степанов, занимавший пост в 2020—2021 годах, со своей стороны, заявил, что система здравоохранения на Украине оказалась полностью уничтожена.

Работа «псевдореформаторов» привела к тому, что десятки тысяч врачей оказались под угрозой увольнения, а сотни тысяч больниц — на грани закрытия. Украина столкнулась с дефицитом лекарств, медицинского оборудования и оттоком врачей за границу, заключил экс-министр.

Как отметил Александр Дудчак, в результате медреформы здравоохранение на Украине перестало быть социально ориентированным и находится в крайне тяжёлой ситуации.

«Массово закрываются поликлиники, совершенно разнопрофильные отделения объединяются в одно, врачи уходят в коммерческие структуры. Молодое поколение медиков, которое приходит на смену специалистам старой закалки, занимается применением фармпрепаратов, а не лечением. Это уже не здравоохранение, а фармацевтика», — сказал эксперт.

По его мнению, для исправления ошибок в области здравоохранении прежде всего необходимо изменить государственное управление в целом.

«Если смотреть в корень, то система здравоохранения — производная от всей системы государственной власти, на которой отражается внутренняя и внешняя политика, а также экономическая концепция. Украинцам необходимо признать госпереворот, наказать виновных и начинать всё сначала. Но в краткосрочной перспективе этого не предвидится», — прокомментировал Дудчак.