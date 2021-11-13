США выделят более $3 млн на программы «демократической» направленности в Молдавии

Госдепартамент США намерен выделить более $3 млн на программы по «развитию» средств массовой информации и «просвещению» гражданского общества в Молдавии. Об этом говорится в документах, с которыми ознакомился RT.

Так, на реализацию первой инициативы США готовы выделить около $3,2 млн. Как отмечается, средства пойдут на работу с молдавскими медиа.

«Цель проекта — развитие продуктивности молдавских СМИ на местном уровне в интересах обеспечения плюрализма мнений, поддержки редакционной независимости и повышения качества материалов, производимых СМИ на территории Молдавии», — уточняется в описании гранта.

Кроме того, проект предполагает развитие у местного населения навыков «критически оценивать» контент, распространяемый в молдавских СМИ и через действующие в стране социальные сети, а также поддержку «квалифицированных организаций», которые могут повысить уровень профессионализма молдавских журналистов.

«Заявки могут охватывать все типы медийных инструментов и каналов — социальное взаимодействие и соцсети, а также СМИ. Заявки могут быть нацелены на любую аудиторию, проживающую в Молдавии, но не должны быть ориентированы на всю территорию страны», — отмечается в тексте.

Вторая инициатива направлена на работу с гражданским обществом Молдавии.

«Отдел публичной дипломатии посольства США объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявления о заинтересованности в реализации проектов, способствующих развитию и просвещению гражданского общества в Молдавии», — говорится в документе.

Речь идёт в том числе о проектах по «укреплению» демократических институтов, «институционализации открытых и демократических политических процессов» на местном уровне, а также по развитию «более эффективного управления и устойчивости организаций гражданского общества».

По предварительным данным, на проведение этой программы Госдеп в общей сложности намерен выделить до $100 тыс.

«Партнёры по реализации проектов должны опираться в работе на принцип гендерного баланса и по мере возможности привлекать к своей деятельности меньшинства и другие маргинализированные группы», — уточняется в тексте.

Летом в Молдавии прошли досрочные парламентские выборы, в ходе которых партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» одержала победу. Бывший глава государства Игорь Додон тогда выразил мнение, что с победой партии Санду закончился «период хороших отношений, которые были последние четыре года» у Молдавии и России.

По словам аналитиков, Санду и её партия ориентированы на более тесное сотрудничество с ЕС и США.