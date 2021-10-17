В ЕП подняли вопрос о приостановке действия безвизового режима для Украины, Грузии и Молдавии

Депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто подняла вопрос о целесообразности приостановки работы схемы по либерализации визового режима в отношении Украины, Грузии и Молдавии из-за проблем, которые появились в связи с его действием. Своё мнение на этот счёт парламентарий изложила в обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

«Либерализация визового режима для граждан Молдавии, Грузии и Украины начинает создавать проблемы для государств — членов ЕС в связи с большим количеством необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных через механизм въезда в ЕС в рамках данной схемы выдачи виз», — заявила Лешанто.



Например, в июне — августе 2021 года в Германии был зафиксирован «резкий рост» числа заявлений о предоставлении убежища, поданных гражданами Грузии, — на 51% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

Ещё большее увеличение количества таких же запросов к германской стороне за то же время (рост на 429%) было зарегистрировано со стороны граждан Молдавии. Похожая ситуация также имеет место в Бельгии, Чехии и Италии, уточнила депутат.

Кроме того, Лешанто напомнила об отчёте Еврокомиссии от 4 августа 2021 года, в котором говорится, что Киев, Тбилиси и Кишинёв «продолжают выполнять требования», необходимые для либерализации визового режима.

Это, как подчеркнула парламентарий, вызвало удивление стран — членов ЕС.

«Намерена ли Еврокомиссия отреагировать на такое количество ненадлежащих заявлений о предоставлении убежища от граждан Молдавии, Грузии и Украины, призвав приостановить работу схемы по либерализации визового режима для указанных стран?» — поинтересовалась Лешанто в своём обращении к ЕК.

В конце сентября интернет-издание EUobserver передавало, что ряд стран Евросоюза, в том числе Германия, Франция и Италия, подняли вопрос о возможной приостановке действия безвизового режима с Украиной, Грузией, Молдавией и государствами Западных Балкан.

Уточнялось, что причиной запуска подобной дискуссии стали случаи незаконного проживания и необоснованных запросов на предоставление убежища со стороны граждан перечисленных государств.

Безвизовый режим ЕС с Молдавией был введён в 2014 году, с Украиной и Грузией — в 2017-м.

Он даёт гражданам этих стран право пребывать в пределах Шенгенской зоны до 90 дней суммарно каждые полгода.