Европейская ориентация: какой может быть политика Молдавии после победы на парламентских выборах партии Санду

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Алексей Латышев, Елизавета Комарова
На досрочных выборах в парламент Молдавии после обработки 100% бюллетеней лидирует партия президента Майи Санду «Действие и солидарность». Согласно данным ЦИК, за неё проголосовали 52,8% избирателей. Второе место занимает блок социалистов и коммунистов — 27,17%. Замыкает тройку лидеров партия «Шор» с 5,74% голосов. Остальные партии не смогли преодолеть 5%-ный барьер. Как отмечают аналитики, такой результат позволит «Действию и солидарности» самостоятельно сформировать правительство, в результате чего в руках Майи Санду окажутся все основные рычаги управления страной. При этом эксперты полагают, что, несмотря на проевропейский курс президента и её партии, Санду всё же не станет проводить такую же антироссийскую политику, как соседняя Украина.
Европейская ориентация: какой может быть политика Молдавии после победы на парламентских выборах партии Санду
  • Reuters
  • © Vladislav Culiomza

На досрочных парламентских выборах в Молдавии после обработки 100% бюллетеней побеждает партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» с результатом 52,8% голосов. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК страны.

На втором месте оказался блок Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) с 27,17%. В парламент также проходит партия «Шор» с результатом 5,74%. Остальные участники выборов (20 партий и два блока) не преодолели 5%-ный барьер. Отданные за них голоса будут перераспределены между тремя победителями.

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали в ходе голосования нарушений, которые могли бы оказать влияние на результаты плебисцита.

Как отмечают эксперты, после выборов партия Санду получит большинство мандатов в парламенте и сможет самостоятельно сформировать правительство.

  • Парламент Молдавии
  • AFP
  • © Sergei GAPON

Традиционно для Молдавии значительное влияние на результат выборов оказало голосование за рубежом. Молдавию за годы независимости покинула почти треть трудоспособного населения — до 1 млн человек.

Как показывает статистика, доля проголосовавших на выборах эмигрантов постоянно растёт. В 2005 году она составила всего 1% от общего числа голосовавших, в 2014 — 4%, в 2019 — 5,2%, а в 2021 — 14,1%.

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В этот раз из 207,2 тыс. молдаван, участвовавших в выборах за рубежом, 86,13% отдали свои голоса за партию «Действие и солидарность». Блок коммунистов и социалистов заручился поддержкой всего 2,51% соотечественников за рубежом.

Майя Санду заявила, что после утверждения результатов выборов намерена начать консультации о формировании правительства страны.

«Как президент, я хочу работать с компетентным и неподкупным правительством, которое в первую очередь заботится об интересах граждан», — заявила она.

При этом Санду отметила, что систему голосования в стране надо совершенствовать.

«Некоторые госструктуры действуют по политическим соображениям, игнорируют закон и ставят под угрозу свободные, демократические выборы. Если мы хотим стать сильной демократией, такое не должно повториться», — подчеркнула она.

Победители и проигравшие

Напомним, досрочные выборы в высший законодательный орган страны были назначены после того, как Майя Санду 28 апреля распустила парламент X созыва.

Сама Санду возглавила страну в декабре прошлого года после победы на президентских выборах. По результатам второго тура она получила 57,72% голосов, а занимавший тогда пост главы государства социалист Игорь Додон — 42,28%.

Вступив в должность, Санду начала добиваться проведения досрочных парламентских выборов. Для этого она заблокировала назначение нового кабинета после отставки правительства Иона Кику, что и спровоцировало роспуск парламента.

Стоит отметить, что в парламенте X созыва было представлено в два раза больше партий, чем будет работать в новом.

Больше всего мандатов было у Партии социалистов Республики Молдова Игоря Додона (37 депутатов). Основанная Санду партия «Действие и солидарность» была представлена в парламенте 15 депутатами. При этом она входила в блок ACUM с «Платформой достоинство и правда», которая занимала 11 мест в парламенте. Помимо этого, в законодательный орган входили Демократическая партия Молдовы (десять депутатов), партия «Шор» (девять) и парламентская группа PRO MOLDOVA (семь депутатов).

  • Игорь Додон
  • Reuters

Также в состав парламента входили 11 независимых или не присоединившихся к партиям депутатов.

Несмотря на то что левые на этих выборах получили меньше голосов, чем в 2019 году, лидер Партии социалистов экс-президент Игорь Додон назвал результат блока ПСРМ и ПКРМ «хорошим».

«Судя по предварительным данным, блок коммунистов и социалистов получил хороший результат на прошедших выборах. Я хочу поблагодарить избирателей за высокую явку, несмотря на жёсткую кампанию, связанную с взаимными обвинениями, а также коллег по блоку из Партии коммунистов. Хочу заверить, что социалисты и коммунисты продолжат вместе работать в будущем парламенте», — сказал политик.

В своём выступлении он также поздравил Майю Санду с победой. При этом Додон отметил, что, по его мнению, с победой партии «Действие и справедливость» закончился «период хороших отношений, которые были последние четыре года» у Молдавии и РФ.

Как сообщил ранее исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, партия сейчас собирает всю информацию с избирательных участков, в том числе о зарегистрированных нарушениях, включая те, которые касаются использования административного ресурса, и «готовит определённые обращения».

После сбора и обнародования этих данных блок ПСРМ и ПКРМ выступит с заявлением о своих дальнейших действиях.

Курс на Европу

Как отмечают аналитики, Майя Санду и её партия ориентированы на более тесное сотрудничество с ЕС и США. Ещё будучи кандидатом в президенты, она говорила, что намерена в случае своей победы на выборах работать над углублением интеграции Молдавии в Евросоюз.

При этом Санду критиковала экс-президента Игоря Додона за то, что из-за его пророссийского курса у Молдавии установились якобы плохие отношения с Западом.

После победы на президентских выборах Санду сделала несколько заявлений, которые были неоднозначно восприняты как в Молдавии, так и в РФ.

В частности, в конце ноября 2020 года она раскритиковала предложенный социалистами законопроект о функционировании языков, на которых говорит население республики. Русскому в нём предлагалось вернуть статус языка межнационального общения, который он утратил в 2018 году.

  • Майя Санду
  • Reuters
  • © Vladislav Culiomza

По словам Санду, с помощью данного закона партия социалистов якобы хотела «разделить общество и поднять людей на баррикады».

Позже этот закон всё же был принят, но его вскоре аннулировал Конституционный суд республики.

Кроме того, Санду сделала противоречивые заявления о Приднестровье. По её словам, формат решения конфликта в этом регионе должен предусматривать полный вывод оттуда российских миротворцев. Вместо них Санду предлагала направить в Приднестровье представителей ОБСЕ.

Напомним, Приднестровье в начале 1990-х годов фактически отделилось от Молдавии после попытки Кишинёва взять его под контроль силой. В результате там была развёрнута миротворческая операция, в которой участвуют 402 российских, 492 приднестровских, 355 молдавских военнослужащих и десять военных наблюдателей от Украины.

На слова Санду тогда ответили в МИД РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы «5 + 2», одобренными ОБСЕ.

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«Именно российские миротворцы остановили горячую фазу приднестровского конфликта и с тех пор обеспечивали сохранение этого конфликта, пусть в замороженном, но не смертельном состоянии», — добавил он.

Санду также высказывалась на такую противоречивую тему, как вхождение Молдавии в состав Румынии. Этот вопрос с момента обретения независимости страны активно обсуждается в молдавском обществе, в котором есть как сторонники, так и противники такого шага.

Занимая пост премьер-министра в 2019 году, Санду заявила, что присоединение к Румынии может произойти по итогам национального референдума.

Кроме того, в апреле 2021 года Майя Санду заявила, что парламент страны должен внести поправки в Конституцию, позволяющие переименовать государственный язык с молдавского на румынский. Сама Санду, помимо молдавского, имеет также румынское гражданство.

После победы на президентских выборах Санду высказалась и о Крыме. Она считает этот российский регион, вернувшийся в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, частью Украины.

Вместе с тем в конце ноября 2020 года Санду сказала, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

«Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьёзная повестка для взаимодействия с этой страной», — отметила политик.

Точки соприкосновения

По словам аналитиков, после выборов в руках Майи Санду и её партии окажутся «все основные рычаги управления страной».

«Большинство в парламенте даёт ей возможность назначить своего спикера, своего премьер-министра и своё правительство. Будет ли это однопартийное правительство или они пригласят представителей других партий, мы узнаем в ближайшие дни. Но с точки зрения стратегии умнее было бы создать более широкий состав правительства, не опираясь только на одну партию. Но как поступит президент, мы пока не знаем», — заявил в беседе с RT директор Института эффективной политики Молдавии Виталий Андриевский.

  • Молдавские избиратели
  • AFP
  • © Sergei GAPON

При этом результат социалистов эксперт назвал неудачей, причина которой лежит в неправильно проведённой избирательной кампании. Андриевский не исключил, что в будущем в стране могут появиться другие партии, которые займут нишу оппозиции.

В свою очередь, заведующий Центром постсоветских исследований Института экономики РАН Леонид Вардомский полагает, что победа Санду и её партии не привнесёт ничего принципиального нового во внешнюю политику Молдавии.

«Молдавия уже ассоциирована с ЕС. Этот курс никто не отменял, он будет продолжен. Возможно, они станут более тщательно выполнять предписания ЕС, будут работать над углублением экономических связей», — сказал аналитик в беседе с RT.

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Виталий Андриевский полагает, что проевропейская позиция Санду не означает, что она будет занимать такую же антироссийскую позицию, как соседняя Украина.

«Я думаю, что новые власти найдут точки соприкосновения с Россией, которые позволят приступить к решению проблем, накопившихся в двусторонних отношениях. Если сложатся доверительные отношения, то и сложные проблемы будут решаться намного легче», — считает аналитик.

Сотрудник же Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что сохранение баланса во внешней политике необходимо Кишинёву для поддержания гражданского мира в стране, поскольку в молдавском обществе довольно много людей выступают за более тесные контакты с РФ.

«Главное, чтобы новые власти, следуя примеру Украины, Грузии и Прибалтики, не стали подавлять инакомыслие. Это позволит удержать баланс сосуществования разных политических сил Молдавии. Для этого Кишинёву также необходимо проводить взвешенную политику на международной арене, чтобы не разжигать разногласия. Ведь в Молдавии немало сторонников углубления сотрудничества с РФ», — заявил Оленченко в беседе с RT.

При этом он полагает, что Санду вряд ли сможет добиться большого прогресса в вопросе вступления Молдавии в ЕС.

«Практическая политика зачастую отличается от предвыборных обещаний. Молдавия уже не в первый раз будет объявлять о своей европейской ориентации. Но, помимо их желаний, существуют ещё и другие факторы. Например, возможности самого ЕС, который сейчас переживает явно не лучшие времена. Захотят ли они форсировать процесс принятия в свой состав такой проблемной страны, как Молдавия? Это большой вопрос», — заключил аналитик.

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