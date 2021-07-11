Досрочное голосование: чего ожидать от парламентских выборов в Молдавии

В воскресенье, 11 июля, в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Голосование было назначено после того, как в конце апреля президент страны Майя Санду подписала указ о роспуске парламента. В выборах принимают участие 20 партий, два электоральных блока и один независимый кандидат. По данным опросов, основная борьба развернётся между проевропейской партией «Действие и солидарность» нынешней главы государства и Партией социалистов Республики Молдова экс-президента Игоря Додона, которая выступает за более тесные отношения с Россией и Евразийским экономическим союзом.

11 июля в Молдавии проходят досрочные парламентские выборы. Это голосование было назначено после того, как 28 апреля президент страны Майя Санду подписала указ о роспуске парламента.

«Этим решением мы открываем для граждан возможность выбрать новый парламент, который будет служить интересам страны и людей. Власть сейчас в руках народа. Власть в ваших руках. Верю, что наши граждане выберут правильный путь к созданию развитого и демократического государства, в котором люди будут жить в мире и благополучии... Мы должны как можно скорее прекратить хаос, созданный уходящим парламентом», — говорилось в заявлении молдавского лидера.

Напомним, Санду возглавила страну по итогам президентских выборов, прошедших в ноябре 2020 года. По результатам второго тура она получила 57,72% голосов, а занимавший тогда пост главы государства Игорь Додон — 42,28%.

Майя Санду

Reuters

Вступив в должность, Санду целенаправленно начала добиваться проведения досрочных парламентских выборов. Для этого она заблокировала назначение нового кабинета после отставки правительства Иона Кику, что и спровоцировало роспуск парламента.

В парламенте Молдавии X созыва были представлены шесть политических организаций. Это Партия социалистов Республики Молдова (37 депутатов), основанная Санду партия «Действие и солидарность» (15), партия «Платформа достоинство и правда» (11), Демократическая партия Молдовы (десять), партия «Шор» (девять) и парламентская группа PRO MOLDOVA (семь депутатов). Также в состав парламента входили 11 независимых или неприсоединившихся к партиям депутатов.

Партии «Действие и солидарность» и «Платформа достоинство и правда» входят в единый политический блок ACUM.

Как сообщила в конце июня молдавская ЦИК, в парламентских выборах примут участие в общей сложности 20 политических партий, два электоральных блока и один независимый кандидат.

При этом, согласно проведённому в июне опросу «Барометр общественного мнения», реальные шансы на прохождение в парламент имеют лишь три политические силы: «Действие и солидарность», блок Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ), а также партия «Шор».

«Вернуться в русло хороших отношений»

С точки зрения политологов, основная борьба на выборах развернётся между партиями действующего президента страны Майи Санду и бывшего главы государства Игоря Додона. При этом аналитики подчёркивают, что наиболее значимую роль в парламентской избирательной кампании может сыграть внешнеполитический фактор, поскольку Санду и Додон в этом вопросе занимают диаметрально противоположные позиции.

Также по теме «Очень непростая ситуация»: Додон назвал ошибкой высказывание Санду о российских миротворцах Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал серьёзной ошибкой слова избранной главы страны Майи Санду о выводе российских...

Так, нынешний лидер и основанная ею партия выступают за вхождение Молдавии в западные политические объединения.

Осенью 2020 года Санду, ещё будучи кандидатом в президенты, в интервью Euronews сообщила, что в случае своей победы собирается продвигать интеграцию Молдавии в ЕС. Кроме того, она раскритиковала «несбалансированную» внешнюю политику Додона и обвинила его в том, что якобы из-за его пророссийского курса у Молдавии установились плохие отношения с ЕС и США.

«Отношения с ЕС и США двигаются от плохого к худшему, потому что Игорь Додон пытается установить хорошие отношения только с Россией, но даже с ней он действует в своих личных интересах, а не для решения проблем страны. И потом, мы знаем, что Россия не оказывает никакой технической поддержки и помощи в развитии. Вот почему нам нужно вернуться к сбалансированной внешней политике и в русло хороших отношений с Румынией, с Украиной, с ЕС и США», — заявила она.

Впрочем, как напоминают аналитики, победив на выборах президента, Санду отметилась несколькими неоднозначными высказываниями.

В частности, в конце ноября она раскритиковала предложенный социалистами законопроект о функционировании языков, на которых говорит население республики. Инициатива предполагала, что русский вернёт статус языка межнационального общения, который он утратил в 2018 году. По её словам, с помощью этого закона Партия социалистов Республики Молдова якобы хотела «разделить общество и поднять людей на баррикады».

В декабре 2020 года законопроект всё же был принят парламентом и подписан уходившим со своего поста президента Додоном, однако уже в январе 2021 года его аннулировал Конституционный суд республики.

Кроме того, Санду сделала противоречивые заявления и о Приднестровье. Напомним, этот регион в начале 1990-х годов фактически отделился от Молдавии после попытки Кишинёва взять его под контроль силой.

Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры

РИА Новости

© Сергей Кузнецов

С тех пор в Приднестровье проводится миротворческая операция, в которой участвуют 402 российских, 492 приднестровских, 355 молдавских военнослужащих и десять военных наблюдателей от Украины.

В ноябре 2020 года Санду заявила, что формат решения конфликта в Приднестровье должен предусматривать полный вывод оттуда российских войск. Их место в Приднестровье, по её мнению, должны занять представители ОБСЕ.

Санду также не исключала, что в будущем Молдавия может войти в состав Румынии. Занимая пост премьер-министра в 2019-м, она указала, что такое объединение может произойти по итогам национального референдума.

В апреле 2021 года Майя Санду заявила, что парламент страны должен внести поправки в Конституцию, позволяющие переименовать государственный язык с молдавского на румынский. Стоит отметить, что Санду, помимо молдавского, имеет также румынское гражданство.

Марш сторонников объединения с Румынией в Молдавии

AFP

© DANIEL MIHAILESCU

Вместе с тем в конце ноября 2020 года Санду сказала, что готова работать над установлением хороших отношений с Россией.

«Я буду работать над установлением хороших отношений с Россией, у нас есть очень серьёзная повестка для взаимодействия с этой страной. Мы хотим открыть экспорт в Россию, позаботиться о наших гражданах, работающих там. Я готова встречаться со всеми, кто готов помочь в подобных вопросах», — отметила политик.

Евразийское сотрудничество

В свою очередь, Игорь Додон и Партия социалистов Республики Молдова выступают за развитие более тесных отношений с Россией.

«Национальный интерес Молдовы подразумевает улучшение отношений с Российской Федерацией — одним из наших главных стратегических партнёров. С Россией нас связывают века общей истории, взаимодействие по приднестровскому урегулированию. В Российской Федерации живут и работают сотни тысяч наших сограждан», — говорится в программе партии.

Кроме того, ПСРМ предлагает начать интеграцию с Евразийским экономическим союзом.

«ПСРМ выступает за расширение сотрудничества и углубление интеграционных процессов с Евразийским экономическим союзом, вплоть до полноправного членства в ЕАЭС, где расположены наши традиционные рынки сбыта. Мы будем добиваться присоединения Молдовы к Евразийскому банку развития, что увеличит возможность финансирования инфраструктурных проектов на территории нашей страны», — отмечается в документе.

При этом в партийной программе констатируется, что у Молдавии «нет шансов на вступление в ЕС в обозримом будущем».

«Евросоюз достиг пределов своего расширения. Это доказали процесс брексита и рост евроскептицизма в странах Евросоюза», — считают в ПСРМ.

Игорь Додон

Reuters

© Alexei Nikolsky/Kremlin

Стоит отметить, что партия «Шор», которая, согласно опросам, может преодолеть 5%-ный барьер, во время работы парламента последнего созыва нередко солидаризировалась с социалистами. К примеру, как и ПСРМ, «Шор» проголосовала за законопроект о функционировании языков. А летом 2020 года депутаты партии «Шор» разработали проект закона об отмене запрета на ретрансляцию программ российского телевидения.

При этом в программе самой партии вопросы внешнеполитического курса практически не затрагиваются. Там лишь указано, что «Шор» выступает за укрепление «молдавской государственности и её военного нейтралитета».

«Позиция во многом наивна»

Как отмечают аналитики, популярность Санду и её партии объясняется главным образом наличием в молдавском обществе запроса на новых политиков.

«Есть запрос на новых людей. Хотя Санду и давно в политике, но она в общественном мнении воспринимается как новый человек», — сказал RT директор Института эффективной политики Молдавии Виталий Андриевский.

Также по теме «Обещания оказались нарушенными»: почему Конституционный суд Молдавии лишил русский язык особого статуса Решение Конституционного суда Молдавии отменить особый статус русского языка ущемляет права русскоязычного населения республики,...

В свою очередь, сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что более высокий уровень поддержки Санду объясняется также её популярностью среди молдавских эмигрантов, проживающих на Западе.

«Санду победила на выборах президента во многом благодаря жителям Молдавии, находящимся за рубежом. Её партия активно работает, чтобы мобилизовать этот электорат. В то же время многие молдавские граждане, которые проживают в России и могли бы проголосовать за партию Додона, по тем или иным причинам не участвуют в выборах», — констатировал эксперт в беседе с RT.

Аналитики сходятся во мнении, что итог выборов, несмотря на данные опросов, сложно спрогнозировать.

«Опросы показывают, что партия Санду должна набрать больше всего голосов, но пока нет гарантии, что они завоюют реальное большинство — свыше 50% по молдавскому законодательству, которое предоставило бы им возможность самим сформировать власть», — сказал Андриевский.

Между тем, как полагает Владимир Оленченко, возможная победа партии Санду на выборах не будет означать немедленного ускорения интеграции Молдавии с ЕС.

«Майя Санду — сторонник сближения с ЕС. Но её позиция во многом наивна. Она считает, что если Молдавия объявит курс на Европу, то это уже само по себе мгновенно приведёт к какому-то рывку в экономическом развитии. Но достаточно посмотреть на Украину. Там куда более радикальные люди объявляли курс на ЕС и НАТО ещё в 2014 году. Сейчас уже 2021-й, но Украина никуда не вошла. Рывка в развитии тоже не произошло», — заявил Оленченко.

При этом он отметил, что сама идея ориентации Молдавии на ЕС сомнительна, так как основные рынки сбыта молдавской продукции находятся в РФ.

Виталий Андриевский, в свою очередь, заметил, что проевропейский курс Санду вовсе не означает, что она будет проводить антироссийскую политику по примеру Украины.

Схожей точки зрения придерживается и Оленченко: «Тут важен не столько результат выборов. Не в первый раз происходит в стране смена власти. До социалистов там тоже было прозападное правительство. Затем пришли левые. Теперь опять всё меняется. Но проблемы те же, главная из которых — как обеспечить гармоничное экономическое развитие страны с учётом её историко-территориальных связей с географическими соседями. Это вопрос, который будет решаться не одно десятилетие».