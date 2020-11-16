Более 57% голосов избирателей: Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдавии

В ходе второго тура выборов президента в Молдавии победу одержала лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Она набрала 57,75% голосов. У соперника Санду — действующего президента Игоря Додона — 42,25%. Избранный глава государства заявила о намерениях «объединить разобщённое по итогам этих выборов общество». Во внешней политике Санду планирует выстраивать «прагматичный диалог» со всеми странами, включая Россию и США. Нынешний лидер Молдавии поздравил Санду с победой, но заявил о намерениях оспорить результаты голосования в суде.

Экс-премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75 % голосов.

У соперника Санду — действующего президента Игоря Додона — 42,25%. Он поздравил Майю Санду с избранием на пост главы государства.

Для победы на выборах президента в Молдавии необходимо заручиться поддержкой более половины избирателей. Срок полномочий президента в республике длится четыре года.

Сама Санду заявила о своей победе в момент, когда она лидировала с 54,95% после обработки 97,9% бюллетеней. Она заявила, что достигнута «общая победа» и сказала, что гордится «своей командой и всеми молодыми людьми, которые приняли участие в голосовании».

Санду заявила, что её первоочерёдной задачей станет объединение молдавского общества.

«В первую очередь мы должны объединить разобщённое по итогам этих выборов общество. Нужно объединить страну, чтобы выстроить экономику и вернуть наших людей из-за границы домой», — цитирует её ТАСС.

Впоследствии она сообщила, что намерена вести сбалансированную внешнюю политику и прагматичный диалог со всеми странами, включая Россию.

«Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США», — цитирует ТАСС выступление Санду на брифинге.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Майе Санду по случаю победы на выборах. Глава российского государства пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы», — цитирует телеграмму Путина пресс-служба Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сказал, что в Кремле рассчитывают наладить рабочие отношения с победителем президентских выборов в Молдавии.

«Безусловно, еще предстоит наладить рабочие отношения с новым президентом Молдовы. Рассчитываем, что их удастся наладить. Россия ценит наши взаимоотношения с молдавским народом, вы знаете, что Россия всегда помогала молдавскому народу», — заявил журналистам Песков.

Пресс-служба партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Санду, сообщила о первом телефонном разговоре избранного президента. Сообщается, что Санду поговорила с главой Румынии Клаусом Йоханнисом и выразила готовность укреплять отношения между странами.

Действующий глава республики в понедельник призвал своих сторонников не выходить на протесты после выборов президента.

«Я прошу своих сторонников не поддаваться на провокации и не выходить на улицы, я призываю к спокойствию, нам не нужна дестабилизация», — сказал Додон в ходе брифинга. Его слова приводит РИА Новости.

Вместе с тем президент Молдавии заявил о намерении оспорить результаты выборов. Он призвал использовать для этого «все законные методы», среди которых Додон упомянул обращение в ЦИК, в суд, в Апелляционную палату и в Конституционный суд.

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Додон добавил, что его избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время проведения выборов главы республики. По его словам, штаб использует все легальные возможности для проверки результатов голосования.

Добавим, что посол Молдавии в РФ Андрей Негуца рассказал о поддержке кандидатуры Додона на избирательных участках, открытых на территории России.

«В России на всех 17 избирательных участках победил кандидат Игорь Додон. За него из 13 995 проголосовали 10 532, за кандидата Майю Санду — 3463 голосов. Картина ясная, посыл избирателей такой. Конечно, предстоит более глубокое обсуждение этих результатов», — приводит РИА Новости фрагмент выступления посла в эфире «России 24».

Напомним, что первый тур президентских выборов в Молдавии состоялся 1 ноября. В нём также победила Майя Санду с результатом в 36,16% голосов. Второе место занял действующий глава государства Игорь Додон с результатом 32,61%. Третье место занял кандидат от «Нашей партии» Ренато Усатый с 16,9% голосов. Виолетта Иванов от партии «Шор» набрала 6,49%, председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе — 3,26%. По информации ЦИК республики, явка в первом туре составила 42,76%.