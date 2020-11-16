В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Молдавии

Москва с уважением относится к решению молдавского народа, избравшего президентом Майю Санду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.

Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.

Действующий глава государства Игорь Додон поздравил её, однако заявил, что намерен оспаривать результаты голосования.