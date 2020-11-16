В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Молдавии

Короткая ссылка
Москва с уважением относится к решению молдавского народа, избравшего президентом Майю Санду, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Молдавии
  • © Максим Блинов/РИА Новости

«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.

Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.

Действующий глава государства Игорь Додон поздравил её, однако заявил, что намерен оспаривать результаты голосования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить