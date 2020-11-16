В Кремле прокомментировали результаты выборов президента Молдавии
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«В Кремле с уважением относятся к выбору людей, к выбору народа», — сказал он журналистам.
Представитель Кремля выразил надежду, что с новым лидером Молдавии удастся наладить рабочие отношения.
Ранее стало известно, что экс-премьер республики и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре президентских выборов с 57,75% голосов.
Действующий глава государства Игорь Додон поздравил её, однако заявил, что намерен оспаривать результаты голосования.