Додон поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю её с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях», — заявил Додон на брифинге.
Ранее стало известно, что экс-премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Владимир Шарбан заявил, что Санду победила на президентских выборах.