Додон поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Короткая ссылка
RT
Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с избранием на пост главы государства. Второй тур выборов президента республики прошёл в воскресенье, 15 ноября. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года.
Додон поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю её с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях», — заявил Додон на брифинге.

Ранее стало известно, что экс-премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Владимир Шарбан заявил, что Санду победила на президентских выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить