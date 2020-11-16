Додон поздравил Санду с избранием на пост президента Молдавии

Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил Майю Санду с избранием на пост главы государства. Второй тур выборов президента республики прошёл в воскресенье, 15 ноября. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительные результаты показали, что Майя Санду одержала победу. Я поздравляю её с предварительной победой, но точка в избирательном процессе будет поставлена, когда будут проверены все сообщения о нарушениях», — заявил Додон на брифинге.

Ранее стало известно, что экс-премьер Молдавии и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду побеждает во втором туре выборов президента республики, набрав 57,75% голосов.

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Владимир Шарбан заявил, что Санду победила на президентских выборах.