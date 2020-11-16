В ЦИК Молдавии заявили о победе Санду на выборах президента

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Владимир Шарбан заявил, что кандидат на пост президента страны Майя Санду победила на президентских выборах.

«57,74% отдали свои голоса за кандидата Майю Санду и 42,26% отдали свои голоса за независимого кандидата Игоря Додона. Осталось дождаться данных с последнего избирательного участка в Сакраменто, однако они не могут повлиять на результаты», — цитирует его ТАСС.

Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии.

С победой Санду уже поздравили премьер-министр Молдавии Ион Кику и президент Украины Владимир Зеленский.