Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
- © REUTERS/Valentyn Ogirenko
Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.
«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», — написал он.
Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии. Отмечается, что после обработки 99,07% бюллетеней она набирает 57% голосов.
Премьер-министр Молдавии Ион Кику также поздравил Санду с победой на президентских выборах.