Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

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Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил кандидата на пост президента Молдавии Майю Санду с победой на президентских выборах.
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии
  • © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», — написал он.

Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии. Отмечается, что после обработки 99,07% бюллетеней она набирает 57% голосов.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику также поздравил Санду с победой на президентских выборах.

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