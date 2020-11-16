Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил кандидата на пост президента Молдавии Майю Санду с победой на президентских выборах.

Соответствующий пост он опубликовал в своём Twitter.

«Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдавии. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдавией для европейского будущего наших народов», — написал он.

Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии. Отмечается, что после обработки 99,07% бюллетеней она набирает 57% голосов.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику также поздравил Санду с победой на президентских выборах.