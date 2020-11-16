Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Короткая ссылка
Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил кандидата на пост президента страны Майю Санду с победой на президентских выборах.
Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах
  • Премьер-министр Молдавии Ион Кику
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Родион Прока

Как пишет Sputnik Молдавия, соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook.

«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», — написал он.

Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии.

Отмечается, что после обработки 99,07% бюллетеней она набирает 57% голосов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить