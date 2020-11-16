Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах
- Премьер-министр Молдавии Ион Кику
- РИА Новости
- © Sputnik / Родион Прока
Как пишет Sputnik Молдавия, соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook.
«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», — написал он.
Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии.
Отмечается, что после обработки 99,07% бюллетеней она набирает 57% голосов.