Премьер Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил кандидата на пост президента страны Майю Санду с победой на президентских выборах.

Как пишет Sputnik Молдавия, соответствующий пост он опубликовал в своём Facebook.

«Благодарю ЦИК и всех госслужащих, которые обеспечивали хорошее проведение выборов. Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», — написал он.

Ранее Санду заявила своим сторонникам о победе и первоочередной задачей назвала объединение общества Молдавии.

Отмечается, что после обработки 99,07% бюллетеней она набирает 57% голосов.